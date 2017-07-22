шапито
Стивен Кольбер в России. Итоги Поиск kompromat, один день с Михаилом Прохоровым и (несмешной) анекдот про шлагбаум
В середине июня ведущий The Late Show Стивен Кольбер побывал в Москве и Санкт-Петербурге. «Медуза» уже рассказывала о первых впечатлениях комика от поездки в Россию, а теперь собрала все эпизоды, посвященные путешествию Кольбера.
В первом выпуске Кольбер рассказал, что ему все понравилось: «Россияне были невероятно дружелюбны. Группа людей ходила в одном квартале от меня, куда бы я ни пошел, — видимо, на случай, если мне что-нибудь понадобится». Также он взял интервью у Ивана Урганта и пересказал ему анекдот про шлагбаум, который услышал от петербургского рыбака.
В Москве Кольбер встретился с журналистом и автором нескольких книг о ФСБ Андреем Солдатовым. Ведущий представил журналиста как «эксперта по российским спецслужбам и путинского диссидента». Кольбер и Солдатов посетили номер отеля «Ритц-Карлтон», в котором останавливался Дональд Трамп (там же на него якобы сняли kompromat).
Кроме того, Кольбер провел целый день с Михаилом Прохоровым. По мнению Кольбера, Прохоров владеет худшим баскетбольным клубом («Бруклин Нетс») и похож на восьмилетнего мальчика — он коллекционирует оружие и перекусывает бутербродом с докторской колбасой. Также Кольбер выяснил, что миллиардер любит сериал «Хорошая жена» и занимается боевым искусством тескао. Для занятий у него выстроен отдельный дом, который, по словам комика, похож на детскую игровую комнату.
Версия на русском языке:
Кольбер активно общался с россиянами. В Петербурге комик познакомился с бородатым математиком Михаилом (и заподозрил в нем хакера). Также он взял интервью у молодоженов и сфотографировался с молодым человеком, который забыл его имя.
В Москве Кольбер угостил прохожих американскими снэками, показал, как надо здороваться и спел песню Майли Сайрус под музыку российского гимна.