Стивен Кольбер в России. Итоги Поиск kompromat, один день с Михаилом Прохоровым и (несмешной) анекдот про шлагбаум

В первом выпуске Кольбер рассказал, что ему все понравилось: «Россияне были невероятно дружелюбны. Группа людей ходила в одном квартале от меня, куда бы я ни пошел, — видимо, на случай, если мне что-нибудь понадобится». Также он взял интервью у Ивана Урганта и пересказал ему анекдот про шлагбаум, который услышал от петербургского рыбака.