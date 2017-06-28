Комик Стивен Кольбер о поездке в Россию: «О, боже, как приятно вернуться в США»

В середине июня комик Стивен Кольбер посетил Санкт-Петербург и Москву. В России Кольбер снимал эпизоды своего «The Late Show», которые будут посвящены вмешательству России в президентские выборы в США.

«О, боже, как приятно вернуться в США, — заявил Кольбер в первом же эфире после возвращения, — Вы знаете, кто был в курсе, что я в России? Российская разведка! Видимо, безумные фанаты. Ходили за мной везде». Также комик пошутил, что удостоился внимания и от американских спецагентов, которых он якобы постоянно встречал во время путешествия.

В России Кольбер стал гостем передачи «Вечерний Ургант». Ивану Урганту комик рассказал, что думает выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2020 году.

Вечерний Ургант. В гостях у Ивана Стивен Кольбер / Stephen Colbert (23.06.2017) Вечерний Ургант

Выпуски «The Late Show», посвященные России, выйдут на следующей неделе.