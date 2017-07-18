Анекдот про шлагбаум и интервью у Урганта: первый выпуск шоу Стивена Кольбера о визите в Россию
Американский телеведущий Стивен Кольбер в середине июня побывал в Москве и Санкт-Петербурге. Через месяц он начал рассказывать в своем шоу об этой поездке.
В первом выпуске Кольбер поделился впечатлениями от поездки. Ему все понравилось: «Россияне были невероятно дружелюбны. Группа людей ходила в одном квартале от меня, куда бы я ни пошел, — видимо, на случай, если мне что-нибудь понадобится».
Телеведущий также провел один день с миллиардером Михаилом Прохоровым, встретился с «экспертом по российским спецслужбам и путинским диссидентом» и побывал в том самом президентском номере отеля «Ритц-Карлтон», в котором якобы снимали компромат на Дональда Трампа.
В Петербурге Кольбер услышал анекдот про ворону и шлагбаум от рыбака и взял короткое интервью у Ивана Урганта (американец был гостем «Вечернего Урганта»; посмотрите выпуск здесь). Российский телеведущий признался, что политики в его программе не очень много, и оно ближе к развлекательному шоу Джимми Фэллона, чем к сатирическому Джона Оливера. Смотрит ли «Вечерний Ургант» Владимир Путин, он не знает.
Основная часть первого выпуска о России была посвящена нарезке фрагментов из «Вечернего Урганта» с Кольбером. В самом конце американский ведущий рассказал своему российскому коллеге тот самый анекдот про ворону и шлагбаум.