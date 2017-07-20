«Вы хакер?» Стивен Кольбер пристает к петербуржцам с расспросами

Телеведущий Стивен Кольбер, побывавший в России в середине июня, продолжает публиковать сюжеты о своей поездке. 19 июля он показал интервью, которые он взял у прохожих в Санкт-Петербурге.

Первым собеседником Кольбера оказался математик Михаил. Ведущий потрогал бороду Михаила, а затем прямо спросил, хакер ли он. Математик ответил отрицательно, но признал, что если бы он и был хакером, вряд ли бы рассказал об этом.

Кольбер также взял интервью у молодоженов Марии и Виталия, которые проигнорировали его поздравление. Ведущий дал им по картофелине, которую те должны были поднимать, если они согласны с утверждениями, которые зачитывал Кольбер. Мария и Виталий не считают, что Россия вмешивалась в выборы президента США, и уверены, что американцы просто винят во всем русских.

Наконец, ведущий отметил камуфляжную форму рыбака, который рассказал ему анекдот о вороне, сфотографировался с молодым человеком, забывшим его имя, и съел вареную кукурузу, катаясь на гироскутере по Дворцовой площади.