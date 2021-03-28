Скриптонит, «Петля Пристрастия», Jungle и группа «Сольвычегодск» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: красивые танцы от Jungle, дикие танцы от Black Midi и сумасшедшие танцы от «Сольвычегодска».
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Jungle «Keep Moving»
Короли нового северного соула продолжают верное движение к абсолюту — в вечную негу электризующего грува. В клипе как всегда стильные танцы, снятые одним кадром, которые хочется крутить на повторе бесконечно.
Black Midi «John L»
Еще один отличный пример впечатляющей хореографии — красные псевдо-телепузики, пляшущие под дудку «Большого брата», ничуть не теряясь среди яростных гитар и не сбиваясь в ломанных прог-роковых ритмах. Видеоряд, предельно точно срежиссированный под музыкальное содержание — его же и победивший.
Скриптонит «Одно и то же»
Новая порция жизненной философии Адиля Жалелова — как всегда, про отношения с противоположным полом, славой, деньгами и веществами. Но, пожалуй, звук на шестом сольнике рэпера местами получился куда свободнее и интереснее, чем обычно.
Альбом «Свистки и бумажки» пока эксклюзивно доступен только в Apple Music
«Сольвычегодск» «Мы рома из Чемодановки»
Удивительный фри-джазовый коллектив из Москвы переосмысляет свои лучшие творения в разнокалиберных жанрах танцевальной электроники — вызывающе лихо, нарядно и взбалмошно. Неподготовленного слушателя может слегка обескуражить, но этот опыт определенно того стоит. Аутсайдерская дискотека мечты.
Слушать альбом «Танец с СВЧ» целиком: все платформы. Оригинальные версии треков доступны здесь
Floating Points, Фэроу Сандерс и Лондонский симфонический оркестр «Movement 6»
Уникальный проект — импровизационная сюита из девяти частей, в которой на цикличное электронное полотно Сэма Шеперда последовательно нанизываются массированные оркестровки и джазовое соло легендарного саксофониста Фэроу Сандерса. Облагораживающая работа.
Слушать альбом «Promises» целиком: все платформы
«Петля Пристрастия» «Забыл»
Песня потерянного человека, но парадоксальным образом жизнеутверждающая и полная света и надежды. Как раз к пробуждению мира из пандемического забытья.
DenDerty «Бей»
Йошкар-олинский электронщик подтверждает статус деликатного и лиричного хитмейкера. Дело за малым — народным признанием.
Слушать альбом «Настоящее» целиком: все платформы
Tune-Yards «Hypnotized»
Дуэт Мэррилл Гарбус и Нэта Бреннера раз от раза причудливо и увлекательно конструирует свою музыку. Пока неторопливо и c наслаждением разгадываешь основную тему, тебя вдруг настигает мелодия припева и вот ты уже полностью обезоружен и загипнотизирован.
Слушать альбом «Sketchy» целиком: все платформы
Xiu Xiu «Sad Mezcalita»
Лучший за годы альбом меланхолично-депрессивного проекта Джейми Стюарта — почти час дуэтов с коллегами по карантину. Камео Шэрон Ван Эттен в этом треке — жемчужина сборника.
Слушать альбом «OH NO» целиком: все платформы
Serpentwithfeet «Fellowship»
Гимн настоящей дружбе от американского ЛГБТ-артиста, с каждым релизом все ярче и сильнее заявляющего о себе.
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