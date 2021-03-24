«Я забыл чему учиться, я забыл чего хотеть» Постковидный гимн от «Петли Пристрастия» при участии вокалистки «Комсомольска». Премьера на «Медузе»

Весна 2021-го — время осторожного возвращения музыкальной жизни из пандемической спячки. Белорусская группа «Петля Пристрастия» в апреле отправляется в долгожданный концертный тур по России и презентует новый сингл «Забыл», в котором лирический герой метафорически осмысляет постковидную реальность и свое место в ней. Песня записана при участии Дарьи Дерюгиной из «Комсомольска». «Медуза» представляет премьеру композиции с комментариями исполнителей.

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Илья Черепко-Самохвалов

вокалист «Петли Пристрастия»

Песня о предчувствии нового этапа в жизни, когда эмоции и знания прошлого становятся зыбкими, менее значимыми и растворяются в тумане памяти. О своеобразной радости освобождения от старых представлений о себе и своем месте в этом мире, от застарелых страхов, ложного чувства вины и детских болезней. О склеротическом просветлении, если коротко.

Даша Дерюгина

вокалистка «Комсомольска»

Эту песню я встретила как раз во время карантина, так что какое облегчение писать эти строчки сегодня! В тексте очень много нужных слов — то, что чувствуется кончиками пальцев, состояние невесомости. Кажется, всем нам нужно заново многому учиться — добру, любви, справедливости.

8 апреля «Петля Пристрастия» выступит в московском «Главклубе», а 10 апреля — в петербургском клубе «Время N». Остальные концерты тура — здесь.