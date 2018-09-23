Пятый альбом ростовской группы, особенно любимой во Франции, Бельгии и Латинской Америке, похож на четыре предыдущих — это все тот же невеселый романтический постпанк, идеально подходящий для пустынных ветреных пейзажей, как на обложке пластинки. В мире, где перемены считаются свидетельством прогресса, Motorama спокойно и убедительно стоят на своем — и пока Влад Паршин пишет такие песни, как эта, к ним вряд ли могут быть какие-либо претензии.