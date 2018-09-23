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Принс, ЛСП, Лил Пип, Little Big, Suede — а также сразу два фильма-клипа на 10 минут «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: посмертные песни Принса, Лил Пипа и XXXTentacion, клипы-фильмы «СБПЧ» и Ланы дель Рей, эстетическая стабильность Suede и Motorama — а также потенциальная новая звезда из Франции. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Принс «Mary Donʼt You Weep»
Америка вспоминает Принса: у великого музыканта вышел посмертный альбом — набор набросков, записанных в 1983 году. Исключительное по силе исполнение старинного спиричуэла — плюс не менее исключительный клип про полицейское насилие и его последствие, где вся боль, скорбь и злость афро-американцев сыграна одними выражениями лиц. Тоньше и круче, чем «This Is America».
Слушать посмертный альбом Принса «Piano & a Microphone 1983» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Лил Пип и XXXTentacion «Falling Down»
Эту песню исходно записали вместе Лил Пип и артист iLoveMakkonen (автор суперхита «Tuesday»). Потом Лил Пип умер, песню услышал Джасей «XXXTentacion» Онфрой, вдохновился и напел свою партию. Потом убили и Онфроя. По итогу афиша все-таки громче самого события: получился малопримечательный трагический проходняк, у обоих покойных авторов много песен куда лучше.
ЛСП, Федук, Егор Крид «Холостяк»
Еще один смелый (как минимум для Олега ЛСП, чей куплет тут первый и лучший) альянс, который окончательно закрепляет доминирование хип-хопа на современной российской эстраде. Песен про знакомства и секс хватает и получше (из похожих альянсов — «18+» «Каспийского груза»), но тут важнее именно искривление культурного пространства: музыку для трека написал еще один человек, которого как будто сложно представить себе в таком контексте, ветеран вежливого рэпа Карандаш.
Лана дель Рей «Venice Bitch»
Оказывается, прошлонедельная элегия Ланы была только присказкой. За ней последовал настоящий эпос — почти десятиминутная вкрадчивая сага об американской женственности и любви, проиллюстрированная полароидными портретами и калифорнийским пейзажем. Да, и картинка, и звук тут как будто пропущены через фильтры Instagram — с другой стороны, эти пастельные тона певице идут куда лучше, чем большие эстрадные амбиции.
Little Big «AK-47»
Две минуты сюрреалистического сумасбродства в исполнении рейв-ансамбля бывших видеоблогеров — с отсылками к Pink Floyd, «Рику и Морти» и примерно всей интернет-культуре сразу. Музыка у Little Big все-таки очень плоская, но делать клипы для эпохи ютьюба они умеют как никто другой — потому и просмотры, потому и гастроли.
«Самое большое простое число» «1999 / 17:05 / Друг»
Группа Кирилла Иванова удивительным образом сочетает гиперпродуктивность с умением удивлять. 12-минутная короткометражка на три песни сразу — возможно, самое амбициозное российское музыкальное видео в этом году; полноценный фильм о невинности и пороке, пропаганде и природе, насилии и любви, зависимости и освобождении. Плюс ко всему группа тут здорово борется с собственным амплуа добряков — все всерьез, «из Чечни двухсотый груз».
Suede «Life Is Golden»
Британский аристократически-декадентский рок высшей пробы с филармоническим оркестром: Моррисси такого уже не поет, а Бретт Андерсон — пожалуйста (пусть и на длинной дистанции все песни примерно одинаковые). Тут еще важна взаимная любовь музыкантов и России: этот клип, например, снят в Припяти и целиком посвящен романтике заброшенных панельных зданий и советских парков развлечений.
Слушать новый альбом Suede «The Blue Hour» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Liars «Abscence Blooms»
Две минуты таинственных шумовых сумерек, песня-намек, песня-тень — показательная вещь с нового альбома сюрреалиста-экспериментатора Ангуса Эндрю и его группы. У группы Liars бывает много ипостасей — в нынешней они делают мутную, как бы недосказанную музыку, в которую, однако, есть смысл погрузиться, чтобы услышать больше.
Слушать новый альбом Liars «Titles with the Word Fountain» целиком: Apple Music, Google Play
Motorama «No More Time»
Пятый альбом ростовской группы, особенно любимой во Франции, Бельгии и Латинской Америке, похож на четыре предыдущих — это все тот же невеселый романтический постпанк, идеально подходящий для пустынных ветреных пейзажей, как на обложке пластинки. В мире, где перемены считаются свидетельством прогресса, Motorama спокойно и убедительно стоят на своем — и пока Влад Паршин пишет такие песни, как эта, к ним вряд ли могут быть какие-либо претензии.
Слушать новый альбом Motorama «Many Nights» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка», «ВК»
Christine and the Queens «La marcheuse»
Запомните это название: судя по всему, с выходом второго альбома пансексуальная, по собственному определению, француженка Элоиз Летиссье будет звучать далеко за пределами родины. С одной стороны, песни Christine and the Queens — это типичный (в хорошем смысле) синтезаторный инди-поп с французским акцентом. С другой, есть в нем какой-то специальный нежный излом, который особенно хорошо чувствуется в песнях помедленнее — вот, например, в «La marcheuse».
Слушать новый (двойной) альбом Christine and the Queens «Chris» целиком: Apple Music, Google Play