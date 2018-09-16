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Лана дель Рей, Том Уэйтс, Иван Дорн, Low — а также похороны рэпера Хаски «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: Хаски прощается с рэпом, Иван Дорн экспериментирует, люди из Чикаго пестуют оптимизм, Jungle исполняют идеальные песни для лета — а Том Уэйтс возвращается с пенсии, чтобы попротестовать. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Лана дель Рей «Mariners Apartment Complex»
Томная драматическая баллада про большие города, пустынные пляжи и приключения чувств, в которой классичный звук удачно соединен с прозой жизни. Лана дель Рей не изменяет себе — и это амплуа ей по-прежнему идет.
Марк Рибо и Том Уэйтс «Bella Ciao»
Великий нью-йоркский гитарист Марк Рибо играл с Томом Уэйтсом, Джоном Зорном и Леонидом Федоровым — но и его собственные записи всегда заслуживали самого пристального внимания: немногие умеют так удачно соединять рок-н-ролльное электричество с методами свободной музыки. Впрочем, за таким лучше обратиться к недавнему альбому группы Рибо Ceramic Dog (очень хорошему), а его новая пластинка «Songs of Resistance» — это одновременно путешествие в классику песен протеста и политическое заявление; имя Дональда Трампа здесь звучит не раз и не два. Гимн итальянских партизан в интерпретации Рибо, к счастью, к современности не привязан, но, к сожалению, не разгоняется до скоростей, свойственных лучшим интерпретациям; впрочем, важнее другое — исполняет его Том Уэйтс, а новые песни великий хрипун сейчас записывает в лучшем случае раз в пятилетку.
Слушать новый альбом Марка Рибо «Songs of Resistance» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Иван Дорн «Опомнись»
Иван Дорн продолжает демонстрировать свой широкий кругозор и приспосабливать к большой поп-музыке звук головастой электроники: «Опомнись» — результат сотрудничества с замечательным украинским продюсером Вакулой, давно уже более востребованным в Европе, чем на родине. В своем ломаном груве и аскетичной ритмической архитектуре эта песня напоминает, скажем, «Танец пингвина» — проще говоря, Дорн тут в лучшей форме из возможных.
Jungle «Heavy, California»
Второй альбом лучших людей нового британского соула вышел, как раз когда в России наступает осень, в Москву они приедут в январе — но музыка это, конечно, совершенно летняя. Песни Jungle звучат так, будто наблюдаешь за исключительной вечеринкой откуда-то издалека: одновременно очень весело и по-хорошему отстраненно. Надоедать такая музыка, кажется, просто не умеет — но Jungle еще и умеют писать мелодии, которые остаются со слушателем надолго.
Слушать новый альбом Jungle «For Ever» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Хаски «Человек в интернете»
После крайне многообещающей «Поэмы о Родине» самый литературный рэпер России на этой неделе устроил целый спектакль: сначала объявил, что удалил готовый к выпуску альбом, потом «повесился» на балконе гостиницы напротив Красной площади, а в воскресенье днем в Москве еще и прошла церемония «прощания». Прощается, насколько можно судить, с хип-хопом — ко всему прочему он выпустил две песни, где читает, мямлит и кричит свои суровые тексты под жесткий гитарный аккомпанемент (вторая характерно называется «Убить рэпера»). Как жест это, безусловно, красиво. Как музыка пока, кажется, не работает — сухой бит, собранный из плевков и зуботычин, подходил ему куда лучше.
Low «Rome (Always in the Dark)»
Житель Миннесоты Алан Спархоук, его жена и их басист всегда умели сочинять пронзительные медленные песни, в которых паузы и тишина едва ли не важнее остального, — во многом для музыки Low был придуман термин «слоукор». Впрочем, по-настоящему сильных записей у группы не было уже десять лет, со времен грандиозной пластинки «Drums and Guns», — и вот такая наконец появилась. На альбоме «Double Negative» традиционная ползучая лирика Low припорошена цифровым шумом, который как будто захлестывает их песни. Это работает и как метафора (потери, забытья, исторической памяти), и как прием: в «Double Negative» легко утонуть, потеряться, и в данном случае это комплимент.
Слушать новый альбом Low «Double Negative» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Spiritualized «The Prize»
Торжественная гитарная оратория во славу жизни и любви, сочиненная Джейсоном Пирсом — классиком современного спейс-рока, который прекрасно умеет писать именно такие песни: неспешные, полнозвучные и в хорошем смысле седативные. Это тот сон разума, который рождает не чудовищ, но покой и волю.
Слушать новый альбом Spiritualized «And Nothing Hurt» целиком: Apple Music, Google Play
Joey Purp «Godbody (Pt. 2)»
Высокооктановый хип-хоп из Чикаго — дико энергичная музыка с живым грувм и социальной подоплекой, которая при этом сохраняет и излучает оптимизм: под такие песни, вероятно, хорошо ходить на протестные митинги. Эта песня — еще и важное для молодого рэпера статусное заявление: сделана она в сотрудничестве с классиком жанра RZA, основателем группы Wu-Tang Clan.
Слушать новый альбом Joey Purp «Quarterthing» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
IC3PEAK «Сказка»
Самая лютая электронная группа России продолжает осваивать родной язык — и родную мифологию. «Сказка» — жуткий гимн смертному русскому фольклору, песня и правда что колдовской силы; смотреть тут, правда, так же важно, как и слушать.
Noname «Ace»
И еще один музыкант из Чикаго — города, который в последние годы чуть ли не стал столицей американской черной музыки; во всяком случае, той, которая про живые инструменты, окружающий социум и надежду. Фатима Уорнер, выступающая под самоуничижительным псевдонимом, сочиняет лукавый урбанистический соул, который постоянно меняет форму и как будто утекает сквозь пальцы, — но при этом заставляет фокусировать на себе внимание; в сущности, это фоновая музыка, которая успешно прикладывает все усилия, чтобы фоновой не быть.
Слушать новый альбом Noname «Room 25» целиком: Apple Music, Google Play