Житель Миннесоты Алан Спархоук, его жена и их басист всегда умели сочинять пронзительные медленные песни, в которых паузы и тишина едва ли не важнее остального, — во многом для музыки Low был придуман термин «слоукор». Впрочем, по-настоящему сильных записей у группы не было уже десять лет, со времен грандиозной пластинки «Drums and Guns», — и вот такая наконец появилась. На альбоме «Double Negative» традиционная ползучая лирика Low припорошена цифровым шумом, который как будто захлестывает их песни. Это работает и как метафора (потери, забытья, исторической памяти), и как прием: в «Double Negative» легко утонуть, потеряться, и в данном случае это комплимент.