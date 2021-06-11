Поп-иты и симпл-димплы должны снимать стресс. Но противникам ЛГБТ они, наоборот, действуют на нервы В игрушках разглядели гей-пропаганду и причину отупения россиян
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Роспотребнадзор проверит, как симпл-димпл и поп-ит влияют на детей — «в связи с обращениями родительского сообщества»
21 мая Роспотребнадзор заявил, что аналоги поп-итов и симпл-димплов изначально предназначались для людей с неврологическими расстройствами, и что эти игрушки действительно помогают снизить напряжение. И вот почему.
Стереотипное поведение (потребность издавать щелкающие звуки, повторяющиеся движения, сжимания-разжимания) часто возникает в состоянии стресса как неосознанная реакция в ответ на неблагоприятный неконтролируемый раздражитель.
Ведомство добавило, что «в связи с обращениями родительского сообщества» поручит научно-исследовательским институтам оценить влияние симпл-димплов и поп-итов на детей. О результатах этой проверки пока не сообщалось.
А еще Роспотребнадзор рассказал о поп-итах и симпл-димплах в инстаграме. И получил обвинения в ЛГБТ-пропаганде
21 мая сообщение о симпл-димплах и поп-итах появилось и в инстаграме Роспотребнадзора (правда, о проверке игрушек в нем не упоминалось). В комментариях ведомство заподозрили в рекламе и ЛГБТ-пропаганде. «А чего расцветка такая пропагандистская? Вы нам что, ЛГБТ навязываете? Совсем уже совесть потеряли?» — говорилось в одном из комментариев.
Роспотребнадзор ответил, что, в отличие от флага ЛГБТ-сообщества, на игрушках есть голубой цвет и нет зеленого. Хотя, как отметила «Афиша», такие флаги существуют в разных версиях, а на некоторых поп-итах есть зеленый цвет.
Пропаганду ЛГБТ в игрушках заподозрили и в Чечне (и потребовали провести проверку)…
8 июня чеченское информационное агентство «Грозный-информ» выпустило статью о симпл-димплах и поп-итах. В ней утверждалось, что дети редко подвержены стрессу и вряд ли будут пытаться снять его с помощью игрушек. Поэтому «создается впечатление, что их распространяют в виде детских игрушек именно из-за цветов флага ЛГБТ».
Ребенок, который ежедневно играет с игрушкой, но не понимает ее истинного значения, может в один день узнать и понять, что на протяжении долгого времени это было рядом с ним, а значит, допускается в его обществе. В будущем он может начать лояльно относиться к ЛГБТ-движению, а этого никак нельзя допускать. ЛГБТ-движение противоречит как религии ислам, так и чеченскому менталитету, и его пропаганда в каком-либо виде должна быть ликвидирована.
В конце статьи говорилось, что «Грозный-информ» сделал запрос в Роспотребнадзор о присутствии в симпл-димплах и поп-итах пропаганды ЛГБТ.
… а также в Санкт-Петербурге (и закрасили граффити — дважды)
В начале июня арт-группа «Явь» нарисовала в Петербурге граффити в виде радужного поп-ита, на кнопках которого было написано слово «Стресс».
Как сообщила петербургская редакция «Московского комсомольца», работа вызвала недовольство еще до того, как была закончена. Местная жительница позвонила в полицию с жалобой на художников, но полицейские лишь проверили у них документы и не стали забирать в отдел. При этом в тот же день на граффити обратили внимание в консервативном «Белом движении» — и подали заявления в МВД и Генпрокуратуру, а также пожаловались депутатам Госдумы Виталию Милонову и Михаилу Романову. Милонов назвал граффити «вандализмом».
Вскоре граффити закрасили. Художники нарисовали на том же месте другое — в виде поп-ита серого цвета со словом «Скрепы» на кнопках. «Представляем истинный российский поп-ит. Россия для грустных», — объяснили они. Новый поп-ит тоже закрасили.
«Отряды Путина» назвали поп-иты причиной отупения россиян. Но о симпл-димплах не упомянули
Движение «Отряды Путина» выпустило видеоролик с обращением к «родителям всей нашей России» — о том, что поп-иты были придуманы для «слаборазвитых, слабоумных», а теперь дети играют с ними вместо того, чтобы «сесть за учебник, сесть за пианино».
Впрочем, смотрите сами.