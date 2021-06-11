Поп-иты и симпл-димплы должны снимать стресс. Но противникам ЛГБТ они, наоборот, действуют на нервы В игрушках разглядели гей-пропаганду и причину отупения россиян

Роспотребнадзор проверит, как симпл-димпл и поп-ит влияют на детей — «в связи с обращениями родительского сообщества»

21 мая Роспотребнадзор заявил, что аналоги изначально предназначались для людей с неврологическими расстройствами, и что эти игрушки действительно помогают снизить напряжение. И вот почему.

Стереотипное поведение (потребность издавать щелкающие звуки, повторяющиеся движения, сжимания-разжимания) часто возникает в состоянии стресса как неосознанная реакция в ответ на неблагоприятный неконтролируемый раздражитель.

Ведомство добавило, что «в связи с обращениями родительского сообщества» поручит научно-исследовательским институтам оценить влияние симпл-димплов и поп-итов на детей. О результатах этой проверки пока не сообщалось.