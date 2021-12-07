Оксимирон, «Дочь», Нойз, Арка и «Ада» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
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Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем коротко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: наконец дождались альбома Оксимирона, сопротивляемся воздуху вместе с Нойзом и уносимся по волнам вместе с «Дочерью».
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Оксимирон «Агент»
Альбом «Красота и уродство» значителен и замечателен уже хотя бы тем, что о него споткнулись, кажется, абсолютно все. По нему словно бы прошел поколенческий разлом: между старой и новой школами рэпа, аудиториями фейсбука и тиктока, бумерами и зумерами. Да и его автор, предполагавший оставаться над схваткой, по итогу тоже оказывается в одном из лагерей (угадайте, каком). К альбому есть много справедливых претензий. Одни пеняют, что в нем слишком много Мирона, самолюбования и самокопания, скорострельного плохо отредактированного интеллектуального нагромождения информации, как будто тебя заставляют учебник читать (ну да, ну да, а то вам куда интереснее, как очередной фрэшмен в миллионный раз скабрезничает про бабки и дудки?). Другие упрекают в слабой музыкальной составляющей (ну да, памятуя об излюбленной идее Мирона о собственном превосходстве в переворачивании рэп-игры и наблюдая яркие эксперименты со звуком от того же Скриптонита, Хаски или Нойза, биты на «Красоте и уродстве» уже не кажутся чем-то особо выдающимся).
В 2021 году Мирон не прыгнул выше головы и не совершил революции, он еще раз выдал нам дежурную лучшую версию себя (кстати, с каких пор этого кажется мало?). Ну и еще одно. В конце 2021-го мы все внезапно оказались в непостижимой и жутковатой ситуации, когда государство фактически объявляет войну рэпу, кругом царит апатия, страх и молчание, а видные представители жанра спешно покидают страну после одних лишь словесных угроз (даже еще не официальных обвинений) главы СК. И продолжать в этой ситуации высказываться по повестке, говорить на больные, раздражающие власть темы, высекать пресловутый цайтгайст — это уже нешуточный гражданский поступок. На который тут же находятся как мнимые, так и настоящие доносчики.
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«Дочь» «Унеси вода»
Московский квинтет «Дочь» — безоговорочный дебют года на российской инди-сцене. Их альбом «Нити» — девять хрупких и тревожных песен-сокровищ, еще мечущихся стилистически, но уже мастерски задуманных и скроенных. Вместе они сплетаются в причудливую и удивительную маленькую жизнь. С большим и светлым будущим.
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Noize MC «Сопротивление воздуха»
Нетривиально сложенная по ритму композиция задумывалась как саундтрек к сериалу «Солдаут», герою которого предстоит прорывать преграды шоу-бизнеса, а в клипе и вовсе бросать вызов гравитации. Суровая реальность, как водится, с искусством срифмовалась, добавив толику свежих смыслов. И прямо сейчас Нойз метафорически в который уже раз преодолевает сопротивление не только воздуха, но и людей, его попусту сотрясающих.
Arca «Witch»
Немыслимый исполинский жест, моментально записанный в едва ли не главное событие года в мире современной электроники — за одну неделю Арка выпустила сразу четыре концептуальных альбома-продолжения вселенной проекта «Kick» 2020 года. И в них есть все что надо — от заводных реггетонов и шумовых деконструкций до нежных кибер-колыбельных.
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«Механический пес» «Greta Song»
Отметившись на диске Оксимирона, Андрей Лысиков внезапно опять дает волю своему электронному альтер эго. Но если до этого он вдохновлялся текстами Рэя Бредбери, то теперь сэмплирует под старомодное лаконичное техно речи Греты Тунберг.
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Shortparis «Двадцать»
Нарядный пролетарский мюзикл одним кадром. Нарисованный русский бунт, стремительно вспыхивающий, но послушно гаснущий у окошка выдачи зарплаты. Как бы ни хотелось двадцать.
DenDerty и «Молодость внутри» «Горе»
В умении Дениса Бурашникова сочинять пробирающие песни навзрыд мы уже давно не сомневаемся. А в дуэте с Антоном Ипатовым они и вовсе достигают всамделишного русско-народного и стадионного размаха.
Hurray For The Riff Raff «Jupiterʼs Dance»
Чудесный деликатный инди-фолк от американки Алинды Сегарры, регулярно проявляющей пуэрториканские корни в универсально космополитичной музыке.
Дима Мидборн «Все не то»
На втором альбоме мир столичного бонвивана средних лет (равно как и реальный за окном) основательно поломался. Лирический герой заметно приуныл, но не оставляет попыток осмыслить профилактику небытия и организовать качественный досуг в мегаполисе.
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«Ада» и «Космос на потолке» «Меланхолия»
Уютно сделанная музыка, от которой не очень уютно. Возможно, эффект отталкивающей притягательности кроется в том, что музыканты отбросили привычные живые инструменты и взялись дурачиться с синтезаторами.
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