Оксимирон, «Дочь», Нойз, Арка и «Ада» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Оксимирон «Агент»

Альбом «Красота и уродство» значителен и замечателен уже хотя бы тем, что о него споткнулись, кажется, абсолютно все. По нему словно бы прошел поколенческий разлом: между старой и новой школами рэпа, аудиториями фейсбука и тиктока, бумерами и зумерами. Да и его автор, предполагавший оставаться над схваткой, по итогу тоже оказывается в одном из лагерей (угадайте, каком). К альбому есть много справедливых претензий. Одни пеняют, что в нем слишком много Мирона, самолюбования и самокопания, скорострельного плохо отредактированного интеллектуального нагромождения информации, как будто тебя заставляют учебник читать (ну да, ну да, а то вам куда интереснее, как очередной фрэшмен в миллионный раз скабрезничает про бабки и дудки?). Другие упрекают в слабой музыкальной составляющей (ну да, памятуя об излюбленной идее Мирона о собственном превосходстве в переворачивании рэп-игры и наблюдая яркие эксперименты со звуком от того же Скриптонита, Хаски или Нойза, биты на «Красоте и уродстве» уже не кажутся чем-то особо выдающимся).

В 2021 году Мирон не прыгнул выше головы и не совершил революции, он еще раз выдал нам дежурную лучшую версию себя (кстати, с каких пор этого кажется мало?). Ну и еще одно. В конце 2021-го мы все внезапно оказались в непостижимой и жутковатой ситуации, когда государство фактически объявляет войну рэпу, кругом царит апатия, страх и молчание, а видные представители жанра спешно покидают страну после одних лишь словесных угроз (даже еще не официальных обвинений) главы СК. И продолжать в этой ситуации высказываться по повестке, говорить на больные, раздражающие власть темы, высекать пресловутый цайтгайст — это уже нешуточный гражданский поступок. На который тут же находятся как мнимые, так и настоящие доносчики.

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