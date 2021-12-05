Бастрыкин поручил проверить песни Оксимирона и Нойза MС после вымышленного заявления «группы патриотов России» Автор обращения назвал его «сатирой на наше время»
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проверить обращение «группы патриотов», пожаловавшихся на творчество рэперов Оксимирона (Мирон Федоров) и Нойза MC (Иван Алексеев).
В сообщении СК сказано, что «группа патриотов» нашла в текстах песен исполнителей попытки реабилитации нацизма и экстремизма, а также пропаганду негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов. Бастрыкин «поручил изучить все изложенные доводы и по результатам дать произошедшему соответствующую правовую оценку».
В сообщении СК сказано, что заявление «группы патриотов» появилось в одном из СМИ. Обнаружить издание, опубликовавшее это обращение, «Медузе» не удалось. Судя по всему, речь идет о публикации, появившейся 2 декабря в блоге пользователя «Живого Журнала» Дмитрия Якушева. Он написал, что ему «принесли» письмо, адресованное Бастрыкину, в котором главу СК попросили «пресечь преступную деятельность» Оксимирона и Нойза MC.
В письме «группы патриотов России» Бастрыкина поблагодарили за то, что он «обратил внимание на Моргенштерна, в результате чего этот персонаж быстренько покинул территорию России». В обращении на имя главы СК говорилось, что недавно Оксимирон и Нойз выпустили альбомы. Автор текста указал, что в одной из песен Нойз говорит о российских силовиках как о «шестерках, сексотах в погонах». А Оксимирон в одной из песен «открыто романтизирует запрещенные (экстремистские) организации» и «доходит до реабилитации нацизма».
После сообщения СК о начале доследственной проверки Дмитрий Якушев написал, что его обращение было шуткой. «Блин. Остановитесь. Не было никакого „Обращения группы патриотов“. Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время», — заявил он.