шапито
Одиннадцатая, Базз Лайтер и жуткий клоун. В кого раскраситься на Хэллоуин
В США, Великобритании, Канаде и многих европейских странах 31 октября отмечается Хэллоуин. На праздник принято наряжаться, и из года в год самыми популярными костюмами на Хэллоуин остаются ведьмы, вампиры и супергерои. «Медуза» выбрала несколько образов, которые подойдут как для домашней вечеринки, так и для костюмированного шоу — и самое главное в них макияж, а не костюм.
Вместо надоевших ведьм, грустных привидений и Харли Квинн можно выбрать нетривиального героя, например, Одиннадцатую из «Очень странных дел», Базза Лайтера из «Истории игрушек» или кошку Луну из мультсериала «Сейлор Мун», популярного в 90-е годы. Хэллоуин — не конкурс двойников, полностью копировать образ своего любимого певца или героя сериала вовсе необязательно; достаточно с помощью макияжа расставить акценты, чтобы отсылка была узнаваема.
Образом Калаверы или Малефисенты уже никого не удивить, другое дело — настоящая оптическая иллюзия на лице. С помощью нескольких косметических средств можно нарисовать на своем лице еще два, а при наличии палетки с тенями или профессионального грима создать эффект стекающей кожи. За вдохновением стоит заглянуть в инстаграм южнокорейской визажистки Дейн Юн и бьюти-блогера из Канады Мими Чои.
Однако многие любят Хэллоуин именно за хоррор-эстетику и возможность нарядиться в нечисть, украсить свой дом паутиной и сыграть с друзьями в Уиджу, игру со спиритической доской. В таком случае можно преобразить классический образ — вампира, дьяволицы или жуткого клоуна, а также попробовать повторить что-то небанальное, например, апокалиптичного единорога, или, если у вас крепкие нервы, создать своего жуткого близнеца.
Учтите, что это очень сложный макияж, и для его создания потребуется много времени (а также косметики и сил). Но, если у вас есть минимальные художественные навыки, все должно получиться.
Если на придумывание костюма совсем нет времени, можно просто нанести на лицо и тело блестки и приклеить стразы — это быстро, красиво и эффектно смотрится на фотографиях.