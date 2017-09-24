За кем из бьюти-блогеров следить? Краткий гид для тех, кто хочет разбираться в спонжах и стрелках

Современные дрэг-квин не останавливаются на одном образе и могут перевоплощаться в инопланетян, Бейонсе, вампиров, ниндзя и даже Елизавету I, но для многих это поиск себя через создание уникального стиля. Отличный пример — реалити-шоу суперзвезды дрэга Ру Пола Drag Race, у которого в этом году вышел девятый сезон: это не только соревнование за титул лучшей «королевы», но и очень человечное шоу про то, как сложно (но важно) быть собой.