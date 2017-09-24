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За кем из бьюти-блогеров следить? Краткий гид для тех, кто хочет разбираться в спонжах и стрелках
У бьюти-блогера Никки Де Ягер восемь с лишним миллионов подписчиков в инстаграме — это всего в два раза меньше, чем у Мишель Обамы. В 2017 году бьюти-блогеры — не просто энтузиасты, рассказывающие перед веб-камерой, как накраситься на вечеринку. Они пишут книги, проводят мастер-классы, становятся лицами крупных марок и красят Ким Кардашьян — а заодно меняют представления о «красивом и правильном». «Медуза» рассказывает, из чего (и кого) состоит мир бьюти-блогеров и на кого стоит подписаться, чтобы начать разбираться в макияже — потому что сейчас это по-настоящему увлекательно.
Блогеры-миллионники
Самые популярные бьюти-блогеры инстаграма и ютьюба — те, кто демонстрирует, как сделать классический макияж: повседневный, вечерний и даже популярный «макияж без макияжа». Типичное видео бьюти-блогера с миллионом подписчиков выглядит так: девушка показывает, как с помощью десятка разнообразных средств нарисовать улучшенную версию собственного лица — гладкую и сияющую. Такой макияж можно представить на женщине почти из любого уголка мира (при условии, что она сумеет его повторить). Даже если блогеры используют яркую цветовую гамму, сами приемы остаются традиционными — акцент или на глаза, или на губы, классические стрелки, четкая линия бровей.
Блогеры рассказывают и про декоративную косметику, и про средства для ухода за кожей и волосами: как, чем и в каком случае лучше пользоваться. Например, на канале самого известного российского бьюти-блогера Елены Крыгиной можно найти как инструкции по макияжу для праздника, так и подробное видео о том, как правильно смывать косметику с лица. Никки де Ягер из Нидерландов тестирует разные странные бьюти-девайсы — электрокисти и спонж, надевающийся на палец.
За кем следить: Сондос Аль-Каттан, Елена Крыгина, Ксения Воротова, GlambyMeli, Ниани Лебаджоа, Ling.kt, Никки де Ягер
Макияж как искусство
Макияж очень тесно связан с модной индустрией: то, что появляется на подиумах, через какое-то время перемещается в инстаграмы блогеров. Впрочем, иногда это работает и в обратном направлении — авангардные визажисты, вдохновляющиеся уличной модой и субкультурами, становятся представителями консервативных брендов — как Исамайя Ффренч, которая в 2015 году стала лицом косметической линейки YSL.
Раньше стрелки из цветочных лепестков или макияж в духе русского авангарда можно было увидеть только на модных показах, но теперь нешаблонные образы ушли в массы. Визажисты призывают воспринимать макияж как игру — Ффренч расчерчивает лицо моделей черной подводкой, а Катя Горелова рисует минималистские радужные стрелки. В ход идут не только косметические средства, но и сусальное золото, нитки, засушенные цветы, театральный грим, наклейки и даже полиэтиленовые пакеты.
Визажисты и блогеры черпают вдохновение в современном и классическом искусстве, кинематографе и прошедших эпохах, поэтому в одном аккаунте можно обнаружить образы с графичными стрелками, пентаграммами и оммаж на Человека-машину из «Метрополиса». Такие блоги не только транслируют тренды, но и помогают научиться свободнее обращаться со своим лицом — эксперименты в макияже сейчас более чем приветствуются.
За кем следить: Исамайя Ффренч, Пэт Макграт, Рути Барон, Мин Ким, Томас де Клювер, Грета Агацци, Холли Олдаус, Катя Горелова, Маша Ворслав
Бодипозитив
На смену (а точнее, в дополнение к) бьюти-блогерам, отточившим до совершенства техники контуринга, стробингаи «смоки-айз», пришло новое поколение. Они используют косметику малоизвестных независимых марок и не покупают продукцию, которая тестируется на животных. Их образы может повторить человек, никогда не державший в руках палетку с тенями — Жанна Тью наносит большинство продуктов пальцами, а LaMadelynn красится просто и быстро (никаких 45-минутных видео!). Блогеры продвигают идеи осознанного потребления и бодипозитива, а их макияж хорошо смотрится не только в инстаграме, но и в жизни.
Кроме того, бьюти-блогеры «новой волны» занимаются просветительской деятельностью: LaMadelynn доступно и понятно рассказывает о веганстве и феминизме, а Това Томико показывает, как накраситься и не навредить окружающей среде. В своих аккаунтах они демонстрируют не жизнь популярного блогера с подарками косметических брендов и десятками тюбиков дорогих помад, а обычных девушек — в их аккаунтах полно снимков друзьями, отчетов из путешествий и селфи из ванны. Эпоха контуринга и многослойнности уходит в прошлое, ей на смену приходит минимализм, естественность и осознанное потребление.
За кем следить: Жанна Тью, LaMadelynn, Това Томико, Оливия Сэйдж Таллис, Nadine, Адэль Мифтахова
Мужчины и макияж
Последние несколько лет мужчины-блогеры ничем не уступают женщинам — как минимум, их аккаунты так же популярны. Кто-то повторяет классические штампы, кто-то вдохновляется сценическими образами Дэвида Боуи, а некоторые становятся настоящими иконами стиля — как дрэг-квин Джеффри Стар, запустивший собственную марку косметики.
Косметические бренды начинают признавать, что право на использование декоративной косметики принадлежит не только женщинам. В 2016 году 17-летний блогер Джеймс Чарльз стал первым мужчиной-амбассадором косметической марки, подписав контракт с CoverGirl. По словам Чарльза, он завел бьюти-блог, чтобы доказать, что косметикой может пользоваться любой человек, вне зависимости от пола.
В то же время аккаунты бьюти-блогеров мужчин очень однотипны — почти все они как один увлекаются контурингом, рисуют замысловатые стрелки или участвуют в популярных флешмобах вроде #mememakeup («мемный макияж»).
Аккаунты мужчин-визажистов также посвящены макияжу, декоративной косметике и съемкам. А вот бьюти-блогов «обычных парней», которые рассказывают об уходе за собой для мужской аудитории, пока немного.
За кем следить: Колтон Нельсон, Габриэль Риос, Куинтон Уэст, Сергей Остриков
Дрэг-квин
В отличие от бьюти-блогеров, которые придумывают только макияж, дрэг-квин разрабатывают целый образ. Субкультуре дрэг-квин больше ста лет, и все это время она медленно менялась, изящно подстраиваясь под каждую эпоху. Имперсонаторы всегда появлялись в гротескном гриме, который должен был передать женский образ, выбранный артистом. Этот образ мог быть комичным (как у самой известной дрэг-квин Дивайн), подражательным («королевы» часто равнялись на известных певиц и актрис) и подчеркнуто сексуальным (с обтягивающими платьями и высокими каблуками), но обязательно гиперболизированным и чересчур женственным.
Современные дрэг-квин не останавливаются на одном образе и могут перевоплощаться в инопланетян, Бейонсе, вампиров, ниндзя и даже Елизавету I, но для многих это поиск себя через создание уникального стиля. Отличный пример — реалити-шоу суперзвезды дрэга Ру Пола Drag Race, у которого в этом году вышел девятый сезон: это не только соревнование за титул лучшей «королевы», но и очень человечное шоу про то, как сложно (но важно) быть собой.
Техника макияжа дрэг-квин намного совершеннее, чем у многих бьюти-блогеров — все начинающие артисты наносят грим самостоятельно, без помощи визажистов. Часто «королевы» выпускают ролики, в которых разбирается тот или иной макияж — его можно попробовать повторить не только на Хэллоуин, но и приспособить к обычной жизни.
За кем следить: Чеддер, Ким Чи, Аквария, Тайла Макдональд, Боб, Эва Янг, Саша Велюр