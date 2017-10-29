истории
Ужасы, которые вы заслужили 10 фильмов на Хэллоуин. Выбор Антона Долина
По случаю Хэллоуина, который отмечается 31 октября, кинокритик «Медузы» Антон Долин выбрал десятку лучших фильмов ужасов.
1. «Вампир»
Карл Теодор Дрейер, 1932
Самый неожиданный, сюрреалистический фильм из раннего канона вампирского кино, снятый будто бы под гипнозом. Главную роль сыграл непрофессиональный артист — барон Николя Луи Александр де Гинцбург, профинансировавший картину. Любимый фильм Бунюэля и Хичкока.
2. «Уродцы»
Тод Браунинг, 1932
Шедевр режиссера, снявшего хрестоматийную голливудскую экранизацию «Дракулы», — скандально известная мелодрама, где играют артисты с физическими отклонениями. Сюжет — обольщение коварной цирковой гимнасткой Клеопатрой получившего наследство лилипута Ганса. Клеопатру сыграла русская артистка Ольга Бакланова.
3. «Вий»
Константин Ершов, Георгий Кропачев, 1967
Единственный советский фильм ужасов. И весьма фундаментальная экранизация Гоголя, где, как и положено, комический гиньоль не противоречит страху, а органично его дополняет. Выдающиеся роли Леонида Куравлева и Натальи Варлей (особенно в посмертном обличии). И упоительные спецэффекты, за которые отвечал Александр Птушко.
4. «Изгоняющий дьявола»
Уильям Фридкин, 1973
Главный хоррор «Нового Голливуда» — ужасающе реалистичная история девочки, в которую вселился бес. Процедура экзорцизма показана здесь с документальной скрупулезностью. Именно эта до сих пор пугающая картина прославила в Голливуде шведа Макса фон Сюдова, до тех пор — любимого артиста Ингмара Бергмана.
5. «Техасская резня бензопилой»
Тоуб Хупер, 1974
Родоначальник всех слэшеров — беспощадный к зрителю, требующий от него особой выносливости и чувства юмора. Самое неуютное в этой идеально выверенной притче о семье маньяков, притаившейся в американском захолустье, — то, что она основана на реальных событиях. Снимавший кожу с лиц своих жертв убийца действительно существовал.
6. «Голова-ластик»
Дэвид Линч, 1977
Полнометражный дебют Дэвида Линча, снимавшийся по ночам, после основных работ всех участников-энтузиастов. До сих пор толком не расшифрованный, этот кафкианский абсурдистский кошмар о ребенке-мутанте — ключ ко всей эстетике Линча. Стэнли Кубрик сожалел, что этот фильм снял не он.
7. «Кошмар на улице Вязов»
Уэс Крейвен, 1984
Этапный хоррор, окончательно переведший подростковые слэшеры из натуралистичной плоскости в сюрреалистическую. На этот раз за детьми гоняется маньяк-убийца из их снов — обожженный в огне, но получивший после гибели бессмертие Фредди Крюгер в своей знаменитой шляпе и полосатом свитере. Актер Роберт Инглунд создал один из самых запоминающихся образов в кино ХХ века, правда в лицо его до сих пор не узнают.
8. «Хребет дьявола»
Гильермо дель Торо, 2001
Завораживающий кинороман о мальчике-призраке в сиротском приюте времен Гражданской войны в Испании. Одновременно пугающий и обаятельный фильм, спродюсированный Педро Альмодоваром, впервые четко артикулирует излюбленную идею Гильермо дель Торо: люди страшнее любых монстров, живые опаснее мертвых.
9. «Темные воды»
Хидео Наката, 2003
Прекрасный пример японского «кайдана» (то есть рассказа о призраках) — малобюджетного фильма ужасов с сентиментальной основой. В отличие от растиражированного «Звонка», сделанных теми же авторами — режиссером Хидео Накаты и писателем Кодзи Судзуки, «Темные воды» — изысканно цельная и логичная история посмертных блужданий невинно убиенной души.
10. «Волчья яма»
Грег Маклин, 2005
Австралийский хоррор, с леденящим спокойствием показывающий: монстры ничем не отличаются от обычных людей, от таких, как мы. А значит, встретить одного из них на своем пути может каждый. Как и «Техасская резня бензопилой», фильм основан на реальных событиях, но избегает очевидного жанрового гротеска. Поэтому пугает еще сильнее.