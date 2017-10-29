Ужасы, которые вы заслужили 10 фильмов на Хэллоуин. Выбор Антона Долина

Этапный хоррор, окончательно переведший подростковые слэшеры из натуралистичной плоскости в сюрреалистическую. На этот раз за детьми гоняется маньяк-убийца из их снов — обожженный в огне, но получивший после гибели бессмертие Фредди Крюгер в своей знаменитой шляпе и полосатом свитере. Актер Роберт Инглунд создал один из самых запоминающихся образов в кино ХХ века, правда в лицо его до сих пор не узнают.