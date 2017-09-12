Волнистые брови, волосатые ногти и макияж с мемами: безумные бьюти-тренды из инстаграма

Цветными волосами в 2017 году мало кого удивишь. Однако стилисты и не думают сдаваться: на смену «русалочьим» прическам пришли радужные волосы и окрашивания, имитирующие бензиновые лужи и пиксели. На фотографиях и в первые дни после посещения салона такие прически выглядят завораживающе. Увы, как это часто происходит с цветными волосами, дело меняется к худшему после нескольких сеансов мытья головы — цвет вымывается и тускнеет, зато проступает текстура волос, которые для такого окрашивания приходится нещадно осветлять.