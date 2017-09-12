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Волнистые брови, волосатые ногти и макияж с мемами: безумные бьюти-тренды из инстаграма
Бьюти-блогеры бесконечно экспериментируют с макияжем и маникюром, придумывая все более экстравагантные решения — от волнистых бровей и «единорожьих» стрелок до волосатых ногтей и маникюра с изображением гениталий. Что-то из этого так и остается веселым флешмобом, а некоторые вещи превращаются в настоящие тренды. Часть этих экспериментов хорошо выглядит только на фотографиях, но в целом меняет отношение к макияжу как к чему-то серьезному и строго регламентированному.
Волнистые брови и губы
В середине июля датчанка Джессика Бродерсен показала макияж с волнистыми бровями и стрелками. Тогда на волнистые брови никто не обратил внимания, но в сентябре сразу несколько известных бьюти-блогеров повторили за Бродерсен. Теперь не только визажисты, но и обычные пользователи инстаграма рисуют волнистые брови, губы и стрелки всех цветов радуги.
Макияж с мемами
Весной 2017 года блогеры запустили в инстаграме флешмоб #mememakeup — он продолжается до сих пор. Вместо классических «смоки-айз» девушки и юноши рисуют на веках популярные мемы: лягушонка Пепе, «передразнивающего Спанч Боба» и даже огурчика из «Рика и Морти».
Брови-косы
Брови-косы придумал 17-летний бьюти-блогер Эроc Гомес. Юноша решил затроллить тех, кто рисовал на своем лице волнистые брови. Правда, для этого он использовал фотошоп.
Однако шутка тут же стала небольшим трендом: нашлись те, кто решил сделать настоящие брови-косы. Блогер Малия заплела косичку из искусственных волос и приклеила ее к своей брови. Получилось не так уж плохо.
Сложное окрашивание
Цветными волосами в 2017 году мало кого удивишь. Однако стилисты и не думают сдаваться: на смену «русалочьим» прическам пришли радужные волосы и окрашивания, имитирующие бензиновые лужи и пиксели. На фотографиях и в первые дни после посещения салона такие прически выглядят завораживающе. Увы, как это часто происходит с цветными волосами, дело меняется к худшему после нескольких сеансов мытья головы — цвет вымывается и тускнеет, зато проступает текстура волос, которые для такого окрашивания приходится нещадно осветлять.
Неоновые стрелки
Весной 2017 года блогеры наконец перестали вдохновляться единорогами и придумали новый тренд: неоновые стрелки. С виду сложный макияж оказалось очень легко повторить. Как рассказала одна из блогеров, она наносит на подвижное веко черные тени, а складку века выделяет цветными тенями, поверх которых рисует белой подводкой тонкую стрелку.
Помпоны
Маникюр с миниатюрными помпонами стал популярным еще в 2016 году. Тогда многие отмечали, что с такими ногтями вряд ли удастся вытащить чипсы из упаковки или почесать голову, не запутавшись в волосах, а также интересовались, что происходит с аппликацией, когда она намокает.
Спустя год помпоны добрались и до макияжа: