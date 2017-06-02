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Еда для инстаграма Как весь мир помешался на «единороговых» тостах и латте с углем

Пользователи инстаграма очень любят еду, которая красиво выглядит на фотографиях. Многие компании и заведения этим пользуются. В 2016 году возник тренд (и продолжается до сих пор) на «единороговую» еду — розовый кофе, лапшу с блестками и радужные тосты. Весной 2017 года разноцветный напиток выпустил даже «Старбакс». «Медуза» собрала самые странные тренды на еду — от единорогов до латте в авокадо.