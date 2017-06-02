шапито
Еда для инстаграма Как весь мир помешался на «единороговых» тостах и латте с углем
Пользователи инстаграма очень любят еду, которая красиво выглядит на фотографиях. Многие компании и заведения этим пользуются. В 2016 году возник тренд (и продолжается до сих пор) на «единороговую» еду — розовый кофе, лапшу с блестками и радужные тосты. Весной 2017 года разноцветный напиток выпустил даже «Старбакс». «Медуза» собрала самые странные тренды на еду — от единорогов до латте в авокадо.
В конце мая в малазийском кафе Haraju-Cube стали подавать «единороговые» тосты. В основе грандиозной конструкции лежит обычный тост, на котором стоит вафельный стаканчик с ягодным мороженым, украшенный облаком сахарной ваты, разноцветным безе и зефиром. Выглядит это и правда впечатляюще.
Тренд на «единороговую» и разноцветную еду начался в 2016 году. Сначала в инстаграме появились радужные бейглы и пончики в форме единорога.
Затем с единорогами начали делать буквально все: кофе, мороженое, тосты, бургеры, джин и даже лапшу! Интернет буквально помешался на еде, которая красиво выглядит в инстаграме.
В апреле «единороговый» кофе появился даже в «Старбаксе». Представители сети не скрывали, что выпустили лимитированный напиток из-за тренда на разноцветную еду. «Единороговый» фраппучино стал настолько популярным, что после акции блогеры стали выпускать инструкции, как приготовить напиток в домашних условиях.
Некоторые производители стали выпускать черную еду и напитки — в противовес тренду на единорогов. Чаще всего в инстаграме можно увидеть черное мороженое и черный латте. И если мороженое окрашивают с помощью кунжута или пищевых красителей, то кофе — активированным углем (и это не шутка!).
Для тех, кому «единороговый» фраппучино или черный латте кажутся слишком банальными, некоторые заведения стали экспериментировать с подачей кофе. Например, в австралийской кофейне латте подают в шкурке из-под авокадо. Это называется аволатте.
А в Сингапуре кофе наливают в вафельный стаканчик. Насколько это удобно, неизвестно.
В Mashable нашли еще один способ подавать кофе модникам — в коробке из-под айфона. И сняли об этом ироничный ролик.