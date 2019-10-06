Ник Кейв, Луна, Фейс, брат Билли Айлиш и украинская Монеточка (на самом деле нет) «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные. В этом выпуске: исповедь Ника Кейва, хит-конвейер Луны, взрослеющий Фейс, неубедительный брат Билли Айлиш и новая украинская поп-звезда Джерри Хейл. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Nick Cave & the Bad Seeds «Waiting for You»
В 2015 году Ник Кейв потерял сына. «Ghosteen» — уже второй альбом, на котором он осмысливает, заговаривает и старается пережить свою утрату. На предыдущей пластинке «Skeleton Tree» от боли и горечи музыканта было невозможно спрятаться. Сейчас в его голосе слышится смирение — горе стало исповедью, а музыка The Bad Seeds окончательно стала священнодействием. Кто был на последних концертах Кейва, согласится, что по силе и драматургии они уже сродни религиозному ритуалу-таинству. Многие музыкальные критики сразу же поставили «Ghosteen» максимальные оценки, объявив его главным претендентом на звание альбома года. Но по правде все это кажется совсем неуместным — равно как и попытки выделить какой-то один трек из альбома для плейлиста. Творчество 62-летнего австралийца уже давно выше каких-либо рейтингов и радаров. Он просто есть, наш выдающийся современник, он творит — иногда даже неважно, что и как — и это уже великое счастье.
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Луна «Пальмира»
В интервью «Медузе» Кристина Герасимова заявила, что а) наконец счастлива (что безусловно хорошо); б) стала руководителем собственного бизнеса по производству хитов для певицы Луны. Вероятно, из-за второго обстоятельства четвертый альбом певицы получился самым скучным и вымученным в ее прекрасной дискографии. Формула идеального хита Луны давно найдена, конвейер запущен и исправно работает, бренд успешно держится на плаву и расширяется, но собственно творчества в этом бизнесе все меньше и меньше. Есть надежда, что новый вектор и импульс задаст живой клубный проект с песнями на английском и немецком, о котором певица рассказала нам в том же интервью.
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Face «Скрижаль»
Одни ждали от Фейса очередных оппозиционных агиток, другие требовали новых бойких рэп-хитов — а он выпустил просто альбом, совсем не на потребу публике, а о том, что его самого больше всего сейчас волнует. Воспоминания о детстве и размышления о проходящей юности — много грусти и самокопания, но с жизнеутверждающим финалом, когда он неожиданно переходит с читки на пение.
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Noize MC и Сонни Сандовал (P.O.D.) «Chasing the Horizon»
Можно, конечно, попенять на несколько устаревшую стилистику (ню-метал не самый востребованный жанр для 2019-го), но в любом случае это впечатляющая международная коллаборация, которыми могут похвастаться не многие российские артисты. Для Ивана Алексеева это только вторая англоязычная композиция, сделанная всерьез, но с ней уже не стыдно выйти на западный рынок. Клип номинирован на соискание европейской премии MTV от России.
Кэролайн Полачек «So Hot Youʼre Hurting My Feelings»
Бывшая вокалистка Chairlift после серии невнятных сольных выходов возвращается к тому, что у нее лучше всего получается — безукоризненному синтипопу и странным танцам. По случаю не лишним будет напомнить истоки — бессмертную «Amanaemonesia».
Finneas «I Donʼt Miss You at All»
22-летний Финниас ОʼКоннелл — родной брат Билли Айлиш, соавтор и продюсер главного поп-альбома года «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» — вслед за сестрой выпускает дебютный ЕР. Очевидно, что внимание к этой пластинке повышенное — но на удивление совершенно напрасное. Никаких новых «бэд гаев» на «Blood Harmony» вы не найдете — только пресный интеллигентный поп, который хочется поскорее перелистнуть в плеере.
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Chromatics «Youʼre No Good»
Пять лет поклонники американской синтипоп-группы Chromatics ждут выхода их альбома «Dear Tommy» — в какой-то момент лидер коллектива Джонни Джуэл уничтожил весь тираж уже готовой пластинки и отправился в студию заново перезаписывать сочиненные песни. Последние 12 месяцев Chromatics исправно поставляли новые синглы, возрождая и укрепляя надежды фанатов — и наконец выпустили, но совершенно другую пластинку «Closer to Grey». На ней группа ничуть не изменяет своему творческому методу, продолжая свою вечно минорную дискотеку для интровертов. Теперь ждать альбом про дорогого Томми стало явно полегче.
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CHVRCHES «Death Stranding»
Центральный номер саундтрека Death Stranding — вероятно, самой ожидаемой видеоигры года от признанного гения Хидео Кодзимы. В музыке он тоже толк знает.
DIIV «For The Guilty»
Группу Закари Коула Смита можно полюбить уже только за одно то, что они отыскали гитарные примочки как у Кевина Шилдза из My Bloody Valentine. Канонический звук классики шугейза «Loveless» на третьем диске DIIV слышится с завидной регулярностью. Прибавьте к нему отличные мелодии и лучший гитарный альбом недели перед вами.
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Jerry Heil «Вiльна каса»
Новую звезду украинской поп-музыки Яну Шемаеву уже закономерно начинают сравнивать с Лизой Гырдымовой. На своем дебютном альбоме она под модные биты и цепкие аранжировки выстреливает строчками, которые обречены разлететься на мемы. Ироничная «Охрана отмена», в которой девушка догадывается об измене парня по кассовому чеку из супермаркета, таковой уже стала, теперь та же участь уготована «Вiльна каса», где в рефрене чеканится «люби меня дрищем и люби жиробасом». На самом деле песни Джерри Хейл и Монеточки очень разные что по форме, что по содержанию; они едва ли будут конкурировать между собой. Единственная преграда, которая может возникнуть перед Шемаевой на нашем рынке, это языковой барьер.
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