Ник Кейв, Луна, Фейс, брат Билли Айлиш и украинская Монеточка (на самом деле нет) «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Finneas «I Donʼt Miss You at All»

22-летний Финниас ОʼКоннелл — родной брат Билли Айлиш, соавтор и продюсер главного поп-альбома года «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» — вслед за сестрой выпускает дебютный ЕР. Очевидно, что внимание к этой пластинке повышенное — но на удивление совершенно напрасное. Никаких новых «бэд гаев» на «Blood Harmony» вы не найдете — только пресный интеллигентный поп, который хочется поскорее перелистнуть в плеере.