Ник Кейв, Луна, Фейс, брат Билли Айлиш и украинская Монеточка (на самом деле нет) «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Nick Cave & the Bad Seeds «Waiting for You»

В 2015 году Ник Кейв потерял сына. «Ghosteen» — уже второй альбом, на котором он осмысливает, заговаривает и старается пережить свою утрату. На предыдущей пластинке «Skeleton Tree» от боли и горечи музыканта было невозможно спрятаться. Сейчас в его голосе слышится смирение — горе стало исповедью, а музыка The Bad Seeds окончательно стала священнодействием. Кто был на последних концертах Кейва, согласится, что по силе и драматургии они уже сродни религиозному ритуалу-таинству. Многие музыкальные критики сразу же поставили «Ghosteen» максимальные оценки, объявив его главным претендентом на звание альбома года. Но по правде все это кажется совсем неуместным — равно как и попытки выделить какой-то один трек из альбома для плейлиста. Творчество 62-летнего австралийца уже давно выше каких-либо рейтингов и радаров. Он просто есть, наш выдающийся современник, он творит — иногда даже неважно, что и как — и это уже великое счастье.