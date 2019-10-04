«Бесконечное путешествие без пункта назначения» Noize MC записал англоязычную песню с вокалистом P.O.D. Сонни Сандовалом. Премьера клипа на «Медузе»

Всерьез сочинять и петь на английском языке Noize MC решился только после личного знакомства со своими кумирами — американской группой P.O.D. Музыканты до сих пор охотно вспоминают этот момент, с небольшими вариациями в деталях. Над совместным треком «Chasing the Horizon» Иван Алексеев и вокалист P.O.D. Сонни Сандовал работали три года. Этим летом коллеги встретились в Калифорнии и сняли клип на композицию. «Медуза» представляет премьеру видео с комментариями авторов.

Noize MC — Chasing the Horizon (feat. Sonny Sandoval of P.O.D.) Noize MC

Иван Алексеев (Noize MC):

Мы познакомились с Сонни осенью 2013-го года в Красноярске: мы в тот день играли в «Облаках», а P.O.D. — в «Пилоте». У них был более поздний концерт, а сибирскую часть российского тура P.O.D. делал наш давний приятель Алексей «Терапевт», поэтому сразу после своего шоу мы отправились на концерт кумиров детства. Более того, оказалось, что Алексей договорился с группой о моем гостевом выходе на сцену с небольшим фристайлом — ну, я отказываться, естественно, не стал. После концерта мы душевно пообщались, а потом еще полночи записывали демо моей тогда еще не вышедшей песни «Роботы» в гостиничном номере Луиса Кастильо — клавишника P.O.D. Вообще, то, что у нас в итоге получилась эта совместная песня, во многом — заслуга именно Луиса: мы с ним тогда конкретно подружились, и он всегда подробно и конструктивно комментировал мои англоязычные вещи, которые я, собственно, с того момента и начал сочинять всерьез, по-настоящему. Ранее это были какие-то одноразовые эксперименты, больше в формате некоего прикола. А начиная с той встречи, я решил заморочиться и научиться писать по-английски «без скидок». На это потребовалось гораздо больше времени и сил, чем я мог предположить, и из 10-11 вещей на английском, что я написал за это время, свет увидели лишь «Lenin Has Risen» в 2016-м и «Chasing the Horizon», над которой мы с Сонни работали в общей сложности три года.

«Chasing the Horizon» — знаковая для меня песня; я считаю, что в своем куплете мне удалось довольно лаконично и емко выразить собственное кредо: упорное стремление к недостижимому идеалу и жизнь как бесконечное путешествие без пункта назначения. Для меня большая честь, что Сонни Сандовал, лидер одной из моих самых любимых американских групп, сочинил свою часть трека полностью на мою мелодию — когда я впервые услышал его куплет, я поначалу просто не мог поверить, что это произошло, казалось, что это глюк какой-то или сон. Потом мы долго и муторно искали нужный звук — стольких промежуточных версий не было даже у моего дебютного сингла «Песня для радио». Наконец, этим летом мы вместе с моим давним соратником — саунд-продюсером Вадимом Некрасовым, сделавшим для нашей группы бесчисленное количество аранжировок и миксов — нашли вот это, финальное решение, и мы им гордимся. Многие, кому я показывал трек до релиза, удивлялись, что это полностью российский продакшн — но да, это так.

Что касается видео, то это уже результат российско-украинской дружбы. Есть два типа видеоклипов: клипы, к которым быстро готовишься, в них быстро снимаешься и быстро вносишь правки, как, например, «Все как у людей», и клипы, с которыми приходится изрядно попыхтеть… «Chasing the Horizon» — из вторых, к идее пришлось сделать несколько подходов в течение целых трех лет. Мы никогда еще не снимали «настоящие» клипы в Штатах, и, видимо, пора было с чего-то начинать. В какой-то момент к нам пришел наш друг из Екатеринбурга Даня Голованов, впоследствии продюсер видео, и сказал: «Давайте уже снимем этот клип! Дайте нам три дня из своего отпуска, и мы сделаем это с прикольными ребятами из LA». «Ребятами из LA» оказались украинские парни, которые вот уже пять лет живут в Штатах, занимаются видео-продакшном, работают с крутыми специалистами и уверенно идут к своей голливудской мечте. Потом уже после съемок оказывается, что Олег Шевчишин, пожалуй, один из лучших операторов дрона в Голливуде, давний поклонник нашего творчества, что наш колорист Прайс Петель работал еще над «Титаником» Кэмерона, а режиссер Саша Анпилогов — глава пост-продакшна у Оливера Стоуна… А у продюсера Саши Новиченкова просто все схвачено! За время съемок мы увидели Калифорнию «не для всех», но это еще целая история для отдельного разговора!

Сонни Сандовал (P.O.D.):

В 2013 году у нас был стремительный тур по России — 11 концертов за 13 дней. Мы встретились с Нойзом в Красноярске. У наших групп были концерты в один день, но на разных площадках. Наш промоутер оказался другом Нойза. Тот зашел к нам, и мы немного пообщались перед шоу. Нам заранее подсказали, что он очень популярный в России рэпер, поэтому мы предложили ему присоединиться к нам на сцене во время концерта и зачитать фристайл. Когда он вышел, толпа просто сошла с ума. С тех пор мы поддерживаем контакты.

Мне нравится наша совместная песня — она очень цепляющая. Видео тоже удалось на славу. Я был счастлив, что Нойз смог приехать со своей командой в Калифорнию, чтобы я тоже поучаствовал в съемках клипа.

Для меня всегда большая честь участвовать в проектах других музыкантов. Когда Нойз прислал мне начальный бит, я сразу же понял, что хочу спеть в этом треке. Я уважаю Нойза как музыканта и рэпера и благодарен, что он пригласил меня. Я всегда готов вписаться во что-нибудь интересное, если мне нравится музыка или люди. Надеюсь, Нойз задумается о том, что взять меня с собой в тур, чтобы мы смогли вместе исполнить нашу песню. У меня есть своя сольная музыка, и мне хотелось бы поехать в Россию и поделиться ею с другими.

Данил Голованов (Red Pepper Film):

Нам было очень интересно снять клип именно на эту песню. Ведь по-настоящему трушных фитов, сделанных на взаимном респекте между российским и американским артистом, не так уж и много — просто попробуйте вспомнить! Респект Ване и Сонни! И тут нам очень помогли киевские друзья, ныне проживающие в Калифорнии: Саша Новиченков и Саша Анпилогов, выступившие в роли исполнительного продюсера и режиссера проекта. Такой вот международный проект получился, даже немного забавно. В современном мире у музыки и творчества не может быть границ — только общий горизонт!