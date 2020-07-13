Мы два часа поиграли в Assassinʼs Creed Valhalla Захотелось стать викингом, обзавестись драккаром и обучиться бою на топорах
17 ноября на Xbox One, PS4 и PC выйдет историческая ролевая игра Assassinʼs Creed Valhalla. Место действия — Англия IX века. Главный герой, викинг по имени Эйвор, вместе со своим кланом приплывает из Норвегии в надежде основать здесь собственное поселение, чему не слишком рад король Уэссекса Альфред Великий. Журналист «Медузы» Максим Иванов поучаствовал в закрытой онлайн-презентации Assassinʼs Creed Valhalla, провел в ней больше двух часов, а теперь рассказывает, чего можно ждать от новой игры студии Ubisoft.
Valhalla очень похожа на «Ведьмака» — и это однозначно комплимент
Последние выпуски Assassinʼs Creed многое заимствовали у третьего «Ведьмака»: от принципов работы открытого мира до системы прокачки умений и устройства инвентаря. В прошлой части, Assassinʼs Creed Odyssey, и вовсе появилась возможность выбирать ответы в диалогах — как в полноценных ролевых играх.
Авторы Valhalla пошли еще дальше: новая часть теперь и визуально напоминает третью главу о приключениях ведьмака Геральта. А когда викинг Эйвор на лошади мчится по английским деревням и полям, и все это в лучах закатного солнца, то сразу как-то и не скажешь, что там на экране — Assassinʼs Creed или «Ведьмак 3». Ну и ладно: все-таки Ubisoft равняется на одну из лучших игр в жанре, сложно их за это всерьез ругать.
В одном из квестов нужно с шумом отгулять свадьбу
На этом сравнения с «Ведьмаком» не заканчиваются. Все же игры про Геральта хороши не только своими закатами; великими их делает немеханистичный подход к созданию квестов. Разработчики стараются удивлять в каждом задании, включая побочные и совсем уж необязательные. А еще авторы «Ведьмака» любили подурачиться и время от времени выключали сложные щи.
Судя по квестам из показанного демо, Ubisoft и тут планирует скопировать «Ведьмака» — и, на наш взгляд, в этом тоже есть смысл. Взять к примеру эпизод со свадьбой короля Освальда, тот женится на девушке-викинге. Главный герой до этого спас короля от других викингов из вражеского клана, поэтому Освальд и позвал Эйвора на пир.
И тут начинается! Главному герою по сюжету нужно немного побуйствовать. Сначала — поучаствовать в местном аналоге литрбола, то есть быстро-быстро пить пиво из рога, чтобы обставить виртуального соперника. Иногда от хмеля главный герой теряет равновесие, и тогда его приходится выравнивать. Следом игра предложит пострелять из лука по горшкам. Друзья-викинги при этом не отстают от Эйвора в кутеже — один приятель залез на какой-то сарай, и теперь не может слезть. Надо помочь бедолаге спуститься на твердую землю! Вскоре с главным героем пофлиртует один из викингов и тут же предложит «возлежать». «Возлежать» можно даже если Эйвор — мужчина. Заканчивается квест со свадьбой бегом на перегонки.
Пока непонятно, как много в Valhalla будет подобных заданий, но, нужно сказать, участвовать в таких загулах довольно весело.
Мир игры явно стал живее
Помимо больших полноценных квестов в игре есть квесты поменьше, которые здесь называют событиями — наткнуться на них можно где угодно, в деревнях или в чистом поле. Эти задания отнимают у игроков не больше минуты, а то и меньше. И нужны они исключительно для того, чтобы оживить мир игры.
Вот Эйвор по грязи погнался за белоснежной кошкой; вот вытащил из трона священные стрелы и сразу же продал их восхищенным очевидцам. А вот помог маленькой девочке вернуть сбежавшую лошадь — дурак, зря! Девочка его обманула, оказалось, он привел ей чужого жеребца, на котором та немедленно ускакала куда подальше.
Такие события насыщают и обогащают игровой процесс. Глубины в них, пожалуй, немного, зато впечатлений от простой прогулки по деревне как будто бы становится больше.
Сражения не слишком изменились с прошлой части. Зато теперь можно размахивать двумя топорами сразу!
Боевая система из прошлых игр сразу же узнается в Valhalla: есть сильный и слабый удары, перекаты и возможность заблокировать атаку щитом. Без спецударов тоже никуда — можно, например, пнуть противника или нанести яд на оружие. У врагов появилась шкала выносливости. Если хорошенько измотать противника, можно будет оглушить его и исполнить быстрое (и зрелищное) добивание.
При этом боевая система все равно стала немного разнообразнее: в Valhalla Эйвор может схватить по оружию в каждую руку, если только не пользуется двуручным — скажем, копьем. Можно сражаться двумя топорами или даже двумя щитами одновременно. В Valhalla боссов можно потрепать еще до начала битвы, если атаковать их незаметно и вовремя нажать высветившуюся на экране кнопку.
Однако стоит иметь в виду: в бою здоровье не восстанавливается автоматически, поэтому главному герою по ходу сражения приходится лечиться грибами и остальной провизией, которая находится тут же на поле боя.
Игрокам нужно будет участвовать в осадах крепостей и набегах на деревни (это весело!)
Набеги выглядят так: Эйвор призывает на помощь членов своего клана и вместе с ними отправляется убивать, сжигать и грабить. Таким образом викинг собирает ресурсы и укрепляет собственную деревню (увы, в демо нам ее не показали).
При осаде крепости главный герой вместе с другими викингами тащит гигантский таран и в буквальном смысле сшибает все на своем пути — от ворот до врагов, которые атакуют волнами. Чем дальше в крепость, тем больше противников. Будет и мини-босс, который, допустим, может натравить на Эйвора ручного волка.
Карта все еще огромная. Но по ней можно перемещаться на драккаре
Ubisoft обещала, что в Valhalla карта будет меньше, чем в Odyssey. По демо кажется, что это действительно так, но не стоит обманываться: мир все еще гигантский, а игра, скорее всего, рассчитана часов на 70-80. Помимо сюжетных и побочных квестов в Valhalla нужно исследовать пещеры, искать сокровища и решать головоломки с рунами. Словом, заняться тут есть чем, но не то чтобы в Ubisoft кто-то сомневался.
В исследованиях очень кстати придется драккар — чтобы призвать его, нужно выйти к берегу и дунуть в рог. Одно удовольствие наблюдать за тем, как лодка скользит по воде, а члены команды Эйвора вовсю горланят песни. Еще на драккар можно набирать команду, но разработчики не смогли ответить, на что именно это повлияет.
И это еще не все!
- В Valhalla можно поучаствовать в рэп-баттле. Противник диссит Эйвора, тому нужно быстро подобрать ответ в рифму.
- Игра при этом дает в любой момент изменить пол героя. Хотя, как нам рассказали в Ubisoft, каноничной считается именно женская версия персонажа.
- В игре есть рыбалка!
- Музыка в игре такая, что немедленно хочется славить Одина! Идеальный саундтрек для игры про викингов.
- Игра появится и на консолях нового поколения после выхода PS5 и Xbox Series X. Владельцам версий игры для PS4 и Xbox One не нужно будет покупать игру для новых консолей. Обновиться дадут бесплатно.