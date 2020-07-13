Мы два часа поиграли в Assassinʼs Creed Valhalla Захотелось стать викингом, обзавестись драккаром и обучиться бою на топорах

В одном из квестов нужно с шумом отгулять свадьбу

На этом сравнения с «Ведьмаком» не заканчиваются. Все же игры про Геральта хороши не только своими закатами; великими их делает немеханистичный подход к созданию квестов. Разработчики стараются удивлять в каждом задании, включая побочные и совсем уж необязательные. А еще авторы «Ведьмака» любили подурачиться и время от времени выключали сложные щи.

Судя по квестам из показанного демо, Ubisoft и тут планирует скопировать «Ведьмака» — и, на наш взгляд, в этом тоже есть смысл. Взять к примеру эпизод со свадьбой короля Освальда, тот женится на девушке-викинге. Главный герой до этого спас короля от других викингов из вражеского клана, поэтому Освальд и позвал Эйвора на пир.

Ubisoft

И тут начинается! Главному герою по сюжету нужно немного побуйствовать. Сначала — поучаствовать в местном аналоге литрбола, то есть быстро-быстро пить пиво из рога, чтобы обставить виртуального соперника. Иногда от хмеля главный герой теряет равновесие, и тогда его приходится выравнивать. Следом игра предложит пострелять из лука по горшкам. Друзья-викинги при этом не отстают от Эйвора в кутеже — один приятель залез на какой-то сарай, и теперь не может слезть. Надо помочь бедолаге спуститься на твердую землю! Вскоре с главным героем пофлиртует один из викингов и тут же предложит «возлежать». «Возлежать» можно даже если Эйвор — мужчина. Заканчивается квест со свадьбой бегом на перегонки.

Пока непонятно, как много в Valhalla будет подобных заданий, но, нужно сказать, участвовать в таких загулах довольно весело.