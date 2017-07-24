шапито
Microsoft отказывается от Paint. И это печально!
Корпорация Microsoft намекнула на то, что дни графического редактора Paint сочтены. В большом обновлении для Windows 10, которое ожидается осенью, приложение помечено как «устаревшее» — его активная разработка прекращена, а когда-то в будущем оно может быть совсем удалено из системы.
Хотя прямо сейчас Paint ничего не угрожает, интернет уже скорбит. Простые люди, компании и СМИ прощаются с самым простым (и потому любимым) редактором картинок, в котором было так легко делать несложные мемы.
Paint не умеет работать с гифками. Но это не мешает поклонникам программы выкладывать гифки в память о графическом редакторе.
Но вернемся к мемам. В Paint так легко сделать рисунок отвратительного качества, что сам по себе «пейнтовый» стиль стал мемом. Вот метафоричное сравнение с фотошопом:
А вот реальные работы людей, пытавшихся повторить изображение в Paint:
Хотя, конечно, дело в старании. Собака справа тоже нарисована в Paint, но выглядит куда лучше.
Еще один впечатляющий пример: портрет Моргана Фримена в Пейнте.
Или Люка Скайуокера!
Автор выложил пошаговый процесс рисования Люка. Просто полистайте:
Не верите? Держите видео с процессом рисования Санта-Клауса.
Говорят, даже это Paint!
В мае 2017 года американец Патрик Хайнс показал иллюстрации к своей книге о детском лагере 80-х, которые он рисовал сам. В Paint. 10 лет подряд.
Прощай, Paint! Нам будет тебя не хватать.