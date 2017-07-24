шапито

Microsoft отказывается от Paint. И это печально!

Meduza
17:30, 24 июля 2017

Корпорация Microsoft намекнула на то, что дни графического редактора Paint сочтены. В большом обновлении для Windows 10, которое ожидается осенью, приложение помечено как «устаревшее» — его активная разработка прекращена, а когда-то в будущем оно может быть совсем удалено из системы.

Хотя прямо сейчас Paint ничего не угрожает, интернет уже скорбит. Простые люди, компании и СМИ прощаются с самым простым (и потому любимым) редактором картинок, в котором было так легко делать несложные мемы.

«Дети будущего никогда не познают радость от часов, проведенных в Microsoft Paint»

Paint не умеет работать с гифками. Но это не мешает поклонникам программы выкладывать гифки в память о графическом редакторе.

«Раз Microsoft объявила о смерти Paint в 32 года, вот наше небольшое посвящение кубку Уэбба Эллиса, которому исполнилось 30 лет»
«Да здравствует Paint! В моем случае — версия для Windows XP, которой я все еще пользуюсь»

Но вернемся к мемам. В Paint так легко сделать рисунок отвратительного качества, что сам по себе «пейнтовый» стиль стал мемом. Вот метафоричное сравнение с фотошопом:

А вот реальные работы людей, пытавшихся повторить изображение в Paint:

Fluffy Dog vs Floofey Doggo from goodartvsmspaint
DOD FLEEMBERS v.s Tod Flanders from goodartvsmspaint
Majestic brown kitty from goodartvsmspaint

Хотя, конечно, дело в старании. Собака справа тоже нарисована в Paint, но выглядит куда лучше.

Pixabay dog head vs MS Paint dog head

Еще один впечатляющий пример: портрет Моргана Фримена в Пейнте.

Morgan Freeman I made in MS Paint (step-by-step in comments)

Или Люка Скайуокера!

Luke Skywalker I made in MS Paint (steps found here http://imgur.com/a/3Jtax#35)

Автор выложил пошаговый процесс рисования Люка. Просто полистайте:

Luke Skywalker by sonofjay

Не верите? Держите видео с процессом рисования Санта-Клауса.

Unbelievably Realistic Microsoft Paint Art: Santa Claus Speed Painting Time Lapse
Eclectic Asylum Art

Говорят, даже это Paint!

This was drawn on MS Paint from pics

В мае 2017 года американец Патрик Хайнс показал иллюстрации к своей книге о детском лагере 80-х, которые он рисовал сам. В Paint. 10 лет подряд.

Illustrated my first novel with MS Paint

Прощай, Paint! Нам будет тебя не хватать.

Султан Сулейманов

Илююстрация в анонсе: Regularvalenti / Wikimedia Commons