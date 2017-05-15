Писатель 10 лет иллюстрировал свою книгу. В Paint

Американец Патрик Хайнс решил написать и самостоятельно выпустить электронную книгу о детском лагере 80-х, который атакуют монстры. И на протяжении десяти лет рисовал к ней иллюстрации в программе Paint.

По словам писателя, он не умеет пользоваться Photoshop и другими графическими редакторами. Свои навыки Хайнс улучшал на работе — по ночам он дежурил в приемном отделении больницы.

Тем, кто не верит, что иллюстрации нарисованы в Paint, Хайнс предложил увеличить изображения и рассмотреть детали, а также посмотреть процесс создания работ на его странице на Deviantart.