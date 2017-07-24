Microsoft признала Paint устаревшим. В будущем приложение могут убрать из Windows

Корпорация Microsoft прекратила работу над графическим редактором Paint, который входил в состав операционной системы Windows с 1985 года.

В описании функций, которые будут удалены или признаны устаревшими с выходом обновления Windows 10 Fall Creators Update, Paint расположен в категории «не находится в активной разработке и может быть удален в будущих обновлениях». Других подробностей о судьбе приложения Microsoft не приводит.

В Fall Creators Update корпорация также удалит из Windows 10 почтовый клиент Outlook Express и приложение Reader, которое используется для чтения документов PDF и TIFF. Функции Reader встроят в браузер Edge.