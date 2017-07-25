«Paint никуда не денется»: Microsoft пообещала не убивать графический редактор

Корпорация Microsoft заверила пользователей Windows, что графический редактор Paint не прекратит существование. О дальнейшей судьбе программы рассказано в блоге Microsoft.

Компания утверждает, что Paint просто перенесут в магазин приложений Windows Store; скачать редактор оттуда можно будет бесплатно. Microsoft не говорит об этом прямо, но The Verge полагает, что перенос Paint в магазин означает, что программа не будет устанавливаться в Windows по умолчанию. Когда это произойдет, неизвестно.

Microsoft отмечает, что часть функций Paint перенесут в программу Paint 3D, которая появилась в Windows 10 весной 2017 года. Главное предназначение Paint 3D — работа с объемными моделями.