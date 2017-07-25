«Paint никуда не денется»: Microsoft пообещала не убивать графический редактор

Windows blog
07:15, 25 июля 2017
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Корпорация Microsoft заверила пользователей Windows, что графический редактор Paint не прекратит существование. О дальнейшей судьбе программы рассказано в блоге Microsoft.

Компания утверждает, что Paint просто перенесут в магазин приложений Windows Store; скачать редактор оттуда можно будет бесплатно. Microsoft не говорит об этом прямо, но The Verge полагает, что перенос Paint в магазин означает, что программа не будет устанавливаться в Windows по умолчанию. Когда это произойдет, неизвестно.

Microsoft отмечает, что часть функций Paint перенесут в программу Paint 3D, которая появилась в Windows 10 весной 2017 года. Главное предназначение Paint 3D — работа с объемными моделями.

MS Paint останется с нами, просто у него скоро будет новый дом — Windows Store, где программа будет доступна бесплатно (англ. яз.).

Windows blog
24 июля Microsoft объявила, что с осенним обновлением Windows 10 Paint перейдет в категорию «устаревших» приложений; его активная разработка будет прекращена, а в будущем не исключается его удаление из системы.
После этого многие СМИ объявили о намерении Microsoft «убить» Paint. Поклонники графического редактора скорбели по нему в соцсетях и просили корпорацию не удалять его.
Paint появился в Windows 1.0 в 1985 году. Это примитивный графический редактор, позволяющий рисовать линии и простейшие фигуры, а также добавлять текст и заливать области цветом.

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