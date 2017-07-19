шапито
Лучшие каналы на ютьюбе для залипания Пользователи Reddit рекомендуют видео, от которых невозможно оторваться
Пользователь TheSideStream спросил у пользователей Reddit, какие каналы на ютьюбе лучше всего подходят, чтобы позалипать. И, кажется, получил более чем исчерпывающий ответ: восемь тысяч комментариев и ссылки на сотни интересных каналов обо всем.
_Noise: «Не знал, что мне нравится стратегия боев, пока я не посмотрел одно видео. А затем уже не мог остановиться».
unreasonableperson: «На этих видео разбирают на части сюжеты фильмов и сериалов и объясняют, что стоит за теми или иными решениями».
intersecting_lines: «Его рубрики „Вещи, о которых вы могли не знать“ и „Потрясающие места“ очень интересны. Первым видео, из-за которого я подсел на него, было объяснение проблем со временем и часовыми поясами».
CopiesArticleComment: «Еженедельные дайджесты событий Первой мировой, происходивших ровно 100 лет назад».
remfan477: «Канал Дэна Белла, в котором он исследует заброшенные здания, пустые торговые центры, отели и мотели. Довольно интересно»
-eDgAR-: «Не очень много роликов, но все они очень интересные» (канал посвящен кино — в нем рассказывается о процессе съемок, монтажа и озвучивания фильмов, — прим. «Медузы»).
Feodar_protar: «Он разбирает строительные инструменты и объясняет все, что происходит внутри них, и указывает, почему та или иная вещь хороша или плоха».
CaptScarbridge: «Этот ютьюбер вдается в подробности обычных моделей автомобилей из прошлого и настоящего. Он углубляется в историю и культуру, окружающую каждую модель. Идеальное видео, чтобы начать (и, возможно, самый его популярный ролик): Mazda Miata 1995 года».
BearEater: «Этот парень открывает новые и (порой очень) старые сухпайки и съедает их содержимое. Еще у него очень мягкий голос и позитивный настрой, даже когда он ест самую гнусную дрянь, которую только можно представить. Ах да, и он сам записывает всю музыку к своим видео».
mccarthybergeron: «Видео CaptainDisillusion хорошо продуманны, они интересные и причудливые» (автор канала занимается разоблачением фейковых видео, подробно объясняя, как авторы достигли того или иного эффекта, — прим. «Медузы»).
bearcat42: «Совершенно гипнотизирующие, длинные видео. Без слов — просто парень в лесу создает предметы из грязи, растений и огня».
Felixiium: «Не уверен, что он делает это со всеми видео, но если нажать на кнопку „CC“ [в плеере], вы увидите объяснения того, что он делает в каждый момент времени».
thereisasuperee: «Если вам интересны история, огнестрельное оружие или механические системы, этот канал уникален. Иэн рассказывает информативно и не очень сухо, и у него, кажется, есть доступ к любому оружию последних 150 лет».
И десятки других!
Вам мало этих каналов? Ищите на Reddit остальные, их еще очень много.