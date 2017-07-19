шапито

Лучшие каналы на ютьюбе для залипания Пользователи Reddit рекомендуют видео, от которых невозможно оторваться

Meduza
13:46, 19 июля 2017

Пользователь TheSideStream спросил у пользователей Reddit, какие каналы на ютьюбе лучше всего подходят, чтобы позалипать. И, кажется, получил более чем исчерпывающий ответ: восемь тысяч комментариев и ссылки на сотни интересных каналов обо всем.

Historia Civilis

_Noise: «Не знал, что мне нравится стратегия боев, пока я не посмотрел одно видео. А затем уже не мог остановиться».

Roman Battle Tactics
Historia Civilis

Lessons from the Screenplay

unreasonableperson: «На этих видео разбирают на части сюжеты фильмов и сериалов и объясняют, что стоит за теми или иными решениями».

The Dark Knight — Creating the Ultimate Antagonist
Lessons from the Screenplay

Том Скотт

intersecting_lines: «Его рубрики „Вещи, о которых вы могли не знать“ и „Потрясающие места“ очень интересны. Первым видео, из-за которого я подсел на него, было объяснение проблем со временем и часовыми поясами».

Why Britain Uses Separate Hot and Cold Taps
Tom Scott

The Great War

CopiesArticleComment: «Еженедельные дайджесты событий Первой мировой, происходивших ровно 100 лет назад».

The Outbreak of WWI — How Europe Spiraled Into the GREAT WAR — Week 1
The Great War

This is Dan Bell

remfan477: «Канал Дэна Белла, в котором он исследует заброшенные здания, пустые торговые центры, отели и мотели. Довольно интересно»

Urbex: This House is Evil: Terrifying Real Life House of Horrors
This is Dan Bell.

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Every Frame a Painting

-eDgAR-: «Не очень много роликов, но все они очень интересные» (канал посвящен кино — в нем рассказывается о процессе съемок, монтажа и озвучивания фильмов, — прим. «Медузы»).

Jackie Chan — How to Do Action Comedy
Every Frame a Painting

AvE

Feodar_protar: «Он разбирает строительные инструменты и объясняет все, что происходит внутри них, и указывает, почему та или иная вещь хороша или плоха».

BOLTR: HILTI Drill
AvE

RegularCars

CaptScarbridge: «Этот ютьюбер вдается в подробности обычных моделей автомобилей из прошлого и настоящего. Он углубляется в историю и культуру, окружающую каждую модель. Идеальное видео, чтобы начать (и, возможно, самый его популярный ролик): Mazda Miata 1995 года».

Regular Car Reviews: 1995 Mazda Miata MX-5
RegularCars

Steve1989MREInfo

BearEater: «Этот парень открывает новые и (порой очень) старые сухпайки и съедает их содержимое. Еще у него очень мягкий голос и позитивный настрой, даже когда он ест самую гнусную дрянь, которую только можно представить. Ах да, и он сам записывает всю музыку к своим видео».

1969 Vietnam Meal Combat Individual C Ration Spaghetti Vintage MRE Review Oldest War Food
Steve1989MREInfo

CaptainDisillusion

mccarthybergeron: «Видео CaptainDisillusion хорошо продуманны, они интересные и причудливые» (автор канала занимается разоблачением фейковых видео, подробно объясняя, как авторы достигли того или иного эффекта, — прим. «Медузы»).

Quick D: The Magic of Will Tsai
CaptainDisillusion

Primitive Technology

bearcat42: «Совершенно гипнотизирующие, длинные видео. Без слов — просто парень в лесу создает предметы из грязи, растений и огня».

Felixiium: «Не уверен, что он делает это со всеми видео, но если нажать на кнопку „CC“ [в плеере], вы увидите объяснения того, что он делает в каждый момент времени».

Primitive Technology: Forge Blower
Primitive Technology

Forgotten Weapons

thereisasuperee: «Если вам интересны история, огнестрельное оружие или механические системы, этот канал уникален. Иэн рассказывает информативно и не очень сухо, и у него, кажется, есть доступ к любому оружию последних 150 лет».

Dragunov Variations: Military SVD, Izhmash Tiger, Chinese NDM-86
Forgotten Weapons

И десятки других!

Вам мало этих каналов? Ищите на Reddit остальные, их еще очень много.

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