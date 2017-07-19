Лучшие каналы на ютьюбе для залипания Пользователи Reddit рекомендуют видео, от которых невозможно оторваться

BearEater: «Этот парень открывает новые и (порой очень) старые сухпайки и съедает их содержимое. Еще у него очень мягкий голос и позитивный настрой, даже когда он ест самую гнусную дрянь, которую только можно представить. Ах да, и он сам записывает всю музыку к своим видео».