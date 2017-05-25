Плесень, шприцы и дырявый матрас: американец исследует самые дешевые гостиницы и мотели
Продюсер Дэн Белл из Колумбии (штат Мэриленд) ведет канал Another Dirty Room («Очередная грязная комната»). Он снимает самые дешевые номера в гостиницах и мотелях США и проверяет их с командой экспертов. И постояльцам, которые останавливаются в местах, где побывал Белл и его друзья, не позавидуешь.
Например, в девятом выпуске команда Another Dirty Room посетила мотель в городе Роуздейл. В номере за 65 долларов (за ночь) они нашли плесень, пакет использованных шприцов, пятна крови на наволочке и разводы от мочи на простыне.
В номере за 40 долларов в пригороде Балтимора команда Белла обнаружила самый ужасный душ в мире, засохшую рвоту и грязный дырявый матрас. Также на всех поверхностях были следы крови (это Another Dirty Room выяснили с помощью люминол-теста), а шторами кто-то чистил уши.
В седьмом выпуске Another Dirty Room отправились в город Тоусон и сняли номер для новобрачных с джакузи за 85 долларов. Помимо невероятного количество насекомых, они обнаружили плесень, засоренный волосами слив джакузи, а также многочисленные следы крови и спермы.
Другие выпуски Another Dirty Room можно посмотреть здесь.