Плесень, шприцы и дырявый матрас: американец исследует самые дешевые гостиницы и мотели

Продюсер Дэн Белл из Колумбии (штат Мэриленд) ведет канал Another Dirty Room («Очередная грязная комната»). Он снимает самые дешевые номера в гостиницах и мотелях США и проверяет их с командой экспертов. И постояльцам, которые останавливаются в местах, где побывал Белл и его друзья, не позавидуешь.

Например, в девятом выпуске команда Another Dirty Room посетила мотель в городе Роуздейл. В номере за 65 долларов (за ночь) они нашли плесень, пакет использованных шприцов, пятна крови на наволочке и разводы от мочи на простыне.

Another Dirty Room Ep. 9: WORST MOTEL ROOM ON EARTH: Regal Inn and Suites: Rosedale, MD This is Dan Bell.

В номере за 40 долларов в пригороде Балтимора команда Белла обнаружила самый ужасный душ в мире, засохшую рвоту и грязный дырявый матрас. Также на всех поверхностях были следы крови (это Another Dirty Room выяснили с помощью люминол-теста), а шторами кто-то чистил уши.

Another Dirty Room Ep. 11: $40 NIGHTMARE: The Swan Motel: Halethorpe, Maryland This is Dan Bell.

В седьмом выпуске Another Dirty Room отправились в город Тоусон и сняли номер для новобрачных с джакузи за 85 долларов. Помимо невероятного количество насекомых, они обнаружили плесень, засоренный волосами слив джакузи, а также многочисленные следы крови и спермы.

Another Dirty Room Ep. 7: HONEYMOON SUITE FROM HELL: Towson East Motel This is Dan Bell.

Другие выпуски Another Dirty Room можно посмотреть здесь.