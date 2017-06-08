Коты, водка, сигареты. На что делают обзоры в российском ютьюбе

Популярный блогер Макс Брандт был одним из пионеров ютьюбовских челленджей. Вместе с товарищем они испытывали себя: пили литрами уксус, съедали тонны васаби, катались на велосипеде задом наперед. Сейчас у Брандта есть свое агентство «Абрикос Медиа», а на своем канале он выпускает ролики про реакцию котов на мороженое или про то, как вегетарианка пробует бургер. А еще — делает обзоры доставок из разных ресторанов: меряет температуру супа и хинкали, анализирует сравнительные качества пластиковых вилок и так далее; как выясняется, на то, чтобы 17 минут рассуждать о блюдах из «Чайхоны», тоже нужен талант.