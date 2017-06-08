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Коты, водка, сигареты. На что делают обзоры в российском ютьюбе
Самая простая и популярная единица контента для видеоблогов — это обзор; фактически — видеорецензия на что-нибудь. Чаще всего в ютьюбе рецензируют другие блоги и кино, однако по мере развития сервиса обзор превратился фактически в способ миропонимания — через этот формат здесь рассказывают примерно обо всем. По просьбе «Медузы» Юрий Сапрыкин-младший выбрал тринадцать самых удивительных объектов (и субъектов), на которые появлялись обзоры.
Шаверма
Один из самых успешных деятелей в российском ютьюбе Юрий Хованский отметился и в жанре обзоров — он придумал делать их на дешевые товары массового потребления. Например, в проекте «Шаверма-патруль» Хованский тестировал петербургскую шаверму, а в проекте «Бич-закупка» рассказывал, как выжить на 1000 рублей в неделю или стильно одеться на эти деньги. Сейчас у Хованского явно есть средства и на более дорогие еду и одежду, но себе он старается не изменять — появляется с фирменным пластиковым стаканом пива даже в своих гангстерских хип-хоп-клипах, да и про шаверму иногда вспоминает. Хованский, по сути, породил целый жанр — вслед за ним шаверму (и шаурму) стали тестировать многие видеоблогеры.
Доставка еды
Популярный блогер Макс Брандт был одним из пионеров ютьюбовских челленджей. Вместе с товарищем они испытывали себя: пили литрами уксус, съедали тонны васаби, катались на велосипеде задом наперед. Сейчас у Брандта есть свое агентство «Абрикос Медиа», а на своем канале он выпускает ролики про реакцию котов на мороженое или про то, как вегетарианка пробует бургер. А еще — делает обзоры доставок из разных ресторанов: меряет температуру супа и хинкали, анализирует сравнительные качества пластиковых вилок и так далее; как выясняется, на то, чтобы 17 минут рассуждать о блюдах из «Чайхоны», тоже нужен талант.
Куклы
Важный жанр детского ютьюба — обычно в главной роли девушка, которая сначала распаковывает новую куклу, а потом подробно рассматривает все ее части, иногда сопровождая это историко-культурными экскурсами, а также анализирует, скажем, форму глаз или складки на веках.
Ванные комнаты для кукол
Мы же говорили, что куклы очень популярны на ютьюбе. Двадцатиминутный обзор ванной для готической куклы Дракулаура более чем с полумиллионом просмотров? Это нормально.
Сосиски за 18 рублей
Обзоры на бюджетные продукты — это такое усугубление экспериментов вышеупомянутого Хованского. На ютьюбе можно найти сотни видео про продукцию дешевых брендов «Каждый день» или «Красная цена». А вот, например, видео про товары, купленные в магазине с фиксированными ценами, — в данном случае за 38 рублей каждый. Вниманию публики предлагаются дизайнерская миска, непонятная тряпка, шарф-хомут, инструмент для массажа, розовая шапка, баклажаны с овощами по-краснодарски и другие интересные предметы.
Ну и самое интересное — всего за четыре минуты можно узнать, каковы на вкус сосиски за 18 рублей.
Свинка Пеппа
Сверхпопулярный британский мультсериал перемещается в реальную жизнь — и Пеппа тоже становится героиней обзоров: на этом видео девочка просто играет с пластиковой свиньей, никак не комментируя ни упаковку игрушки, ни ее составляющие; этого хватило для двух миллионов просмотров. Пользуясь востребованностью сериала, некоторые взрослые люди даже записывают с помощью кукол поддельные серии «Пеппы», рассчитывая на то, что их подсунет зрителям алгоритм ютьюба, и, судя по всему, зарабатывая на этом деньги — доходит до совсем уж сомнительных произведений, в которых Пеппа истекает кровью.
Дневники из «Гравити Фолз»
Бывает и такое. Если вкратце, то по сюжету одноименного мультфильма брат и сестра проводят каникулы в американском городе Гравити Фолз, где происходят сверхъестественные события. Причины этих событий и объясняются в дневниках, которые появляются в продаже в реальном мире — и попадают в руки видеоблогеров. Если не знать ничего про сериал, впечатление от этого видео сопоставимо, например, с новым сезоном «Твин Пикса».
Сигареты
Мы точно не уверены, но, кажется, людям в этом ролике по закону курить не положено (поэтому для того, чтобы его посмотреть, придется пройти по ссылке). Тем не менее они разыскивают в продаже редкие марки сигарет — в данном случае «Кресты» за 41 рубль — и вдумчиво анализируют их состав и вкусовые качества («Кресты» авторы обзора не оценили, однако процитировать их без нарушения российского законодательства сложно). Жанр вообще довольно популярный — имеются также обзоры сигарет More, «Прима», «Перекур» и так далее.
Водка
Где сигареты, там и алкоголь. К счастью, здесь блогер, во всяком случае, совершеннолетний. Автор самоотверженно пытается ответить на классический вопрос, отличается ли одна водка от другой, перед экспериментом заранее извиняясь перед «любимой мамулей». Если вам не хочется тратить десять минут, вот спойлер результатов дегустации: «все водки абсолютно хороши».
Коты
Без котов на ютьюбе, конечно, никак (кстати, в обзоре на водку тоже есть кот). Вот, например, ролик под названием «ОБЗОР НА ЖИРНОГО КОТА». Его герой именуется в рецензии «жиробосярой»; хозяин также сообщает, что он (кот) старый, толстый и «не ест плохой хавчик». Блогер честно признается, что кот стал объектом его анализа, потому что он еще не выздоровел и больше обозревать нечего, — но когда это кого-нибудь останавливало?
Железнодорожные станции
11 мая 2017 года Федор Пескоструев отправился на железнодорожную станцию Люберцы-1 и подробно рассказал об ее истории, устройстве и особенностях. Федор вообще очень интересуется железнодорожными станциями — он сделал обзоры уже пяти из них и даже записал ролик о том, как готовится к обзору платформы Нахабино. А почему бы и нет?
УАЗ — «буханка»
Шестнадцать минут рассказа об уазике, специально приспособленном владельцем «для рыбалки и отдыха», — с голливудской заставкой, критикой дверных проемов и тест-драйвом с видом на закат. Как отмечают комментаторы видео, «„буханка“ открывает творческое начало в человеке. Это правильно».
К сожалению, автор запретил публиковать видео на сторонних сайтах, поэтому для просмотра обзора придется пройти по ссылке.
Бигмак
Как же так, ведь обзоры на дешевую еду уже были? Да — но тут важно дополнительное творческое усилие блогера: мальчик по имени Дюха пригласил на сравнительную дегустацию бургеров из «Макдоналдса» и KFC свою бабушку. Согласитесь, то, что у этого видео всего 270 просмотров, — преступная несправедливость.