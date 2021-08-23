Лорд, Jungle, «Моя Мишель», Дуа Липа и Сергий Черепихо «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
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Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: отличные альбомы Лорд, Jungle и Deafheaven, Дуа Липа в дуэте с Элтоном Джоном, сумасбродный проект «Йоу! сэмити сэм».
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Лорд «Mood Ring»
Главные поп-пластинки сезона старательно пытаются казаться необязательными, словно бы записанными между делом. Таким выглядел второй альбом Билли Айлиш, таким же предстает третья сольная работа Лорд. Первое впечатление, впрочем, быстро улетучивается, а музыка все дальше засасывает. Некоторые оплакивают смену имиджа и настроения новозеландской звезды на альбоме «Solar Power», считая, что это пошло в ущерб новым песням. На самом деле нет. Это очень крепкая запись, к тому же удивительно добрая и умиротворенная.
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Jungle «Truth»
Лондонцы Jungle методично услаждают старорежимным фанком и соулом, вплетая в клипы лучшие танцы этого лета. У Москвы есть редкий шанс застать их живьем посреди пандемии.
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Муся Тотибадзе «Молодость»
Дурашливо-беззаботная поездка по Садовому кольцу как средство борьбы с московской жарой и скукой. «Мы хотели уехать от наших проблем. Уехали, но ненадолго», — рассказала режиссер клипа Нина Гусева.
Элтон Джон и Дуа Липа «Cold Heart (PNAU Remix)»
Как завещал классик русского рока: «Новые песни пишут те, у кого старые плохие». Следуя аксиоме, Дуа Липа напела куплет поверх слащавого хита Элтона Джона из 1980-х «Sacrifice». По итогу случился великолепный микс эпох и постылое напоминание, что в поп-культуре уже десятки лет нет (и, видимо, не будет) новых идей.
«Моя Мишель» «Зима в сердце»
(От)важная работа на тему гендерных стереотипов под вечный хит «Гостей из будущего».
«Йоу! сэмити сэм» «Букварь»
Безусловный победитель в рубрике «Взрыв мозга» недели. Деконструктивный хип-хоп и весьма небанальная электроника в исполнении фронтмена хардкор-банды «***** ему, Донателло!» Антона Жаголкина.
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Deafheaven «Mombasa»
Яростный ударный финал самого доступного (и блестящего!) альбома американских блэк-металлистов (которые вовсе уже никакие не металлисты).
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«Брысь» «Мертвый таракан»
Вязкий отменный мэдчестер прямиком из 1990-х. Не так часто в наших широтах вспоминают наследие британских The Stone Roses. А зря!
«Ада» и «Конус Маха» «Незабываемое путешествие в малахитовую шкатулку»
Бит шатает голову, пока майор допивает свою «Кровавую Мэри».
Сергий Черепихо «Здравствуйте»
Петербургский поэт Сергей Тюрин, скрывающийся под псевдонимом Сергий Черепихо, меланхолично выводит строчки «Здравствуйте. Как вы там? Мне уже лучше, спасибо», от которых на душе беспросветно и уютно разом. Лучший аутсайдер-рок сезона!
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