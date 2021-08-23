Перейти к материалам

Стань агентом лета!

шапито

Лорд, Jungle, «Моя Мишель», Дуа Липа и Сергий Черепихо «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: отличные альбомы Лорд, Jungle и Deafheaven, Дуа Липа в дуэте с Элтоном Джоном, сумасбродный проект «Йоу! сэмити сэм».

Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify, а также присоединяйтесь к музыкальному марафону «Агенты лета» в поддержку «Медузы». Ежедневно по будням мы публикуем новые треки, специальные выступления или обращения наших любимых артистов. Поддержать «Медузу», оформив регулярное пожертвование, можно здесь.

Лорд «Mood Ring»

Главные поп-пластинки сезона старательно пытаются казаться необязательными, словно бы записанными между делом. Таким выглядел второй альбом Билли Айлиш, таким же предстает третья сольная работа Лорд. Первое впечатление, впрочем, быстро улетучивается, а музыка все дальше засасывает. Некоторые оплакивают смену имиджа и настроения новозеландской звезды на альбоме «Solar Power», считая, что это пошло в ущерб новым песням. На самом деле нет. Это очень крепкая запись, к тому же удивительно добрая и умиротворенная.

Слушать альбом «Solar Power» целиком: все платформы

Jungle «Truth»

Лондонцы Jungle методично услаждают старорежимным фанком и соулом, вплетая в клипы лучшие танцы этого лета. У Москвы есть редкий шанс застать их живьем посреди пандемии.

Слушать альбом «Loving in Stereo» целиком: все платформы

Муся Тотибадзе «Молодость»

Дурашливо-беззаботная поездка по Садовому кольцу как средство борьбы с московской жарой и скукой. «Мы хотели уехать от наших проблем. Уехали, но ненадолго», — рассказала режиссер клипа Нина Гусева.

Элтон Джон и Дуа Липа «Cold Heart (PNAU Remix)»

Как завещал классик русского рока: «Новые песни пишут те, у кого старые плохие». Следуя аксиоме, Дуа Липа напела куплет поверх слащавого хита Элтона Джона из 1980-х «Sacrifice». По итогу случился великолепный микс эпох и постылое напоминание, что в поп-культуре уже десятки лет нет (и, видимо, не будет) новых идей.

«Моя Мишель» «Зима в сердце»

(От)важная работа на тему гендерных стереотипов под вечный хит «Гостей из будущего».

Клип с комментарием авторов в нашем марафоне «Агенты лета»

«Йоу! сэмити сэм» «Букварь»

Безусловный победитель в рубрике «Взрыв мозга» недели. Деконструктивный хип-хоп и весьма небанальная электроника в исполнении фронтмена хардкор-банды «***** ему, Донателло!» Антона Жаголкина.

Слушать мини-альбом «Положительные качества» целиком: все платформы

Deafheaven «Mombasa»

Яростный ударный финал самого доступного (и блестящего!) альбома американских блэк-металлистов (которые вовсе уже никакие не металлисты).

Слушать альбом «Infinite Granite» целиком: все платформы

«Брысь» «Мертвый таракан»

Вязкий отменный мэдчестер прямиком из 1990-х. Не так часто в наших широтах вспоминают наследие британских The Stone Roses. А зря!

«Ада» и «Конус Маха» «Незабываемое путешествие в малахитовую шкатулку»

Бит шатает голову, пока майор допивает свою «Кровавую Мэри».

Трек с комментарием авторов

Сергий Черепихо «Здравствуйте»

Петербургский поэт Сергей Тюрин, скрывающийся под псевдонимом Сергий Черепихо, меланхолично выводит строчки «Здравствуйте. Как вы там? Мне уже лучше, спасибо», от которых на душе беспросветно и уютно разом. Лучший аутсайдер-рок сезона!

Слушать альбом «Без начала и конца» целиком: все платформы

Подпишитесь на плейлисты «Медузы»

Apple Music

Spotify

«Яндекс.Музыка»

Слушайте музыку, помогайте «Медузе»

Дать денег

Александр Филимонов

Реклама