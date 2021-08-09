Билли Айлиш, Земфира, The Weeknd, «Каста», Кедр Ливанский и гимн депрессии «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: знаковые альбомы Земфиры и Билли Айлиш, топовые синглы The Weeknd и Silk Sonic, детский альбом «Касты» и гимн депрессии от проекта «Настежь».
Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify, а также присоединяйтесь к музыкальному марафону «Агенты лета» в поддержку «Медузы». Ежедневно по будням мы публикуем новые треки, специальные выступления или обращения наших любимых артистов. Поддержать «Медузу», оформив регулярное пожертвование, можно здесь.
Билли Айлиш «Happier Than Ever»
Несмотря на вселенский ажиотаж, рекордные предзаказы, стримы и лайки, второй альбом американской поп-звезды нельзя назвать прорывным, как предыдущий. В музыкальном плане это не очень цельный, распадающийся на части сборник поделок, словно отбракованных при работе над другим, более масштабным и важным проектом.
Билли тут то поет а капелла, то пускается в необязательную босанову или старую эстраду, а то выдает речитатив под простецкую электронику. Альбом честно и открыто документирует процесс взросления певицы, которая на наших глазах из дерзкого тинейджера превратилась в молодую женщину — с присущим набором переживаний, печалей и страхов. Эта работа так и норовит прикинуться классическим — кризисным и невеликим — «sophomore album» (то что на русском называют «синдромом второго альбома»). Индустрия вылепит из него что-то свое и навяжет аудитории.
Но он все равно подарит вам немало приятных минут. Это и «Oxytocin», и «Halleyʼs Comet», и «Your Power», и «NDA», и, безусловно, грандиозная заглавная «Happier Than Ever».
Слушать альбом «Happier Than Ever» целиком: все платформы
Земфира «Ах»
«Бордерлайн», очевидно, был проговариванием травмы, «Ах» оказался спасительным счастливым исцелением. Когда Земфира в хорошем настроении и почти не грустит, у нее рождаются самые душевные и красивые песни. Только не злись!
Слушать мини-альбом «Ах» целиком: все платформы
The Weeknd «Take My Breath»
Слегка дежурный камбэк R&B-короля в очередном новом образе. Диско-танцы в кислородных масках уже не будоражат, но, даже если тебя игнорирует «Грэмми», хиты должны выходить по расписанию.
Kedr Livanskiy «Stars Light Up (Посмотри на небо)»
Красивая интровертная электроника Яны Кедриной, которая ищет себя и собственный ритм. Он, безусловно, найдется к октябрю — к выходу четвертого альбома «Liminal Soul».
Silk Sonic «Skate»
Бруно Марс и Андерсон Паак выпустили всего лишь второй совместный трек, но спасибо, мы уже поняли, что это главный супердуэт года.
«Каста» «Я чувак»
Ростовские мужчины, успешно преодолевшие и законспектировавшие кризис среднего возраста, впадают в детство. Закономерно и снова талантливо.
Слушать альбом «Альбомба» целиком: все платформы
Mika Vino «Хуже Некуда»
Проникновенная рок-баллада словно бы из репертуара «Нашего радио» лучших времен. Этот хит для уроженца Израиля и резидента «Газгольдера» Мики Винокурова написал лидер проекта «Диктофон» Антон Макаров, продюсировавший записи Олега Гаркуши и «Сансары».
Deafheaven «In Blur»
Блэк-металлисты уверенно движутся к мелодичному шугейзу и опресненному року. Хуже от этого нисколько не становятся.
«Молитва» «С тобой»
Избитый, но эффектный постпанк от дебютантов из Перми, сыгранный живьем на фоне ночного леса. Смотрится как мужская версия Pussy Riot.
«Настежь» «Новости»
Печальный гимн общественной депрессии и эмоциональному выгоранию (особенно четко ощущаемым в 2021 году журналистами) от участницы групп «Ада» и «Космос на потолке» Анастасии Лясниковой. «Я пропустила самые страшные новости — через себя, через себя».