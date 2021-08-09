Билли Айлиш, Земфира, The Weeknd, «Каста», Кедр Ливанский и гимн депрессии «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Билли Айлиш «Happier Than Ever»

Несмотря на вселенский ажиотаж, рекордные предзаказы, стримы и лайки, второй альбом американской поп-звезды нельзя назвать прорывным, как предыдущий. В музыкальном плане это не очень цельный, распадающийся на части сборник поделок, словно отбракованных при работе над другим, более масштабным и важным проектом.

Билли тут то поет а капелла, то пускается в необязательную босанову или старую эстраду, а то выдает речитатив под простецкую электронику. Альбом честно и открыто документирует процесс взросления певицы, которая на наших глазах из дерзкого тинейджера превратилась в молодую женщину — с присущим набором переживаний, печалей и страхов. Эта работа так и норовит прикинуться классическим — кризисным и невеликим — «sophomore album» (то что на русском называют «синдромом второго альбома»). Индустрия вылепит из него что-то свое и навяжет аудитории.

Но он все равно подарит вам немало приятных минут. Это и «Oxytocin», и «Halleyʼs Comet», и «Your Power», и «NDA», и, безусловно, грандиозная заглавная «Happier Than Ever».

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