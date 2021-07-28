Земфира неожиданно для всех выпустила новый мини-альбом «Ах». Что ж, держите мини-рецензию «Медузы» Спойлер: получилось веселее, чем «Бордерлайн»

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Евгений Фельдман

Певица Земфира выпустила мини-альбом «Ах». Ранее не анонсировавшаяся запись состоит из четырех песен — «Ах», «Почта», «Мелодрама» и уже известной поклонникам певицы композиции «Гудбай».

Релиз доступен в Apple Music, «ВКонтакте», Spotify и других стриминговых платформах.

«Ах» — уже третий релиз Земфиры в 2021 году. До этого она выпустила свой первый за восемь лет полноформатный альбом «Бордерлайн», а также написала саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер».

Экспресс-рецензия от музыкального обозревателя «Медузы»:

Александр Филимонов

Насколько мрачным и тяжелым был «Бордерлайн», настолько же легкими и воздушными случились бисайды к нему.

Заглавный «Ах» — качающий диско-фанк, остроумно обрывающийся в кульминации звуком прикуриваемой сигареты.

«Почта» — стартующая цитатой из Цоя и навевающая сладкие воспоминания о раннем творчестве певицы.

«Мелодрама» — еще одна очень летняя и мелодичная композиция, в которой Земфире словно бы подыгрывают Phoenix или The Whitest Boy Alive — но на самом деле это Дмитрий Емельянов, которого вы видите на обложке рядом с певицей.

«Гудбай» — уже известная, красивейшая баллада с гитарным соло от участника «Мегаполиса» Дмитрия Павлова.

И если коротко: мы еще будем любить до одуренья тебя, Земфира! Спасибо!

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