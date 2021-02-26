Земфира выпустила новый альбом «Бордерлайн». Это первая полноформатная работа певицы за восемь лет

Земфира выпустила новый альбом под названием «Бордерлайн». С полуночи 25 февраля он доступен в Spotify, Apple Music, «Яндекс.Музыке» и других стриминговых сервисах.

Всего в альбоме 12 треков, в том числе «Остин», клип на который был выпущен неделю назад, и впервые представленный еще весной 2020 года «Крым».

«Бордерлайн» — седьмой полноформатный студийный альбом Земфиры и первый за восемь лет. Предыдущая работа — «Жить в твоей голове» — вышла в феврале 2013 года.