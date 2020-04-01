Земфира выпустила новую песню впервые за полтора года. Она называется «Крым»

Земфира выпустила новую песню — первую почти за два года. Трек под названием «Крым» доступен в «Яндекс.Музыке» и Apple Music.

Земфира — Крым zemfira

Последней официально вышедшей песней Земфиры был трек «Джозеф», представленный в сентябре 2018 года. Песня была написана на отрывки из стихотворений Иосифа Бродского «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам».

В ноябре 2019 года на концерте в Дубае Земфира спела ранее не исполнявшиеся песни «Abuse» и «Goodbye». Их студийные версии певица не выпускала.