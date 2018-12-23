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«Ленинград», Little Big, Сэм Смит, Джек Уайт — и сразу три претендента на звание лучшего клипа года «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. На предновогодней неделе этих песен и клипов особенно мало — но мы все-таки постарались и кое-что нашли: автор «Иуды» снимает для «Ленинграда», Shortparis захватывают школу, Сергей Жуков превращается в пророка — а группа «Машина времени» поет о том, что если в доме темно, нужно помыть окна. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!