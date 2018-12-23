«Ленинград», Little Big, Сэм Смит, Джек Уайт — и сразу три претендента на звание лучшего клипа года «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. На предновогодней неделе этих песен и клипов особенно мало — но мы все-таки постарались и кое-что нашли: автор «Иуды» снимает для «Ленинграда», Shortparis захватывают школу, Сергей Жуков превращается в пророка — а группа «Машина времени» поет о том, что если в доме темно, нужно помыть окна. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Shortparis «Страшно»
И без того исключительная петербургская группа повышает ставки — кажется, это лучший российский клип года. Глубокое и мощное эссе о тревоге, стереотипах и преодолении страха через искусство; местами — до мурашек. Песня тоже отличная — впрочем, это мы уже говорили.
«Ленинград» «Золото»
Впрочем, с титулом лучшего клипа есть кому поспорить: группе «Ленинград» видео на сей раз снял Ладо Кватания (режиссер запрещенного «Иуды» Хаски и злободневного «387» Дельфина) — и получилась глянцевая в хорошем смысле картина совершенно пелевинского толка про то, как общество потребления превращается в общество истребления. Звук, правда, можно даже и не включать.
Little Big и «Руки вверх» «Слэмятся пацаны»
Впрочем, с титулом лучшего клипа есть кому поспорить-II. Наверное, это должно было произойти: нещадно эксплуатирующая штампы стадионных рейвов группа Little Big объединяется с Сергеем Жуковым, который эксплуатировал их первым. Звук тут — совсем уж какой-то хардбасс; клип вполне прямолинейно реализует идею музыки как секты (заканчивается все спецоперацией силовиков); но сделано, конечно, очень талантливо и ярко.
Сэм Смит «Fire on Fire»
По обыкновению пронзительная баллада в исполнении самого успешного молодого английского певца, записанная для мультсериала про приключения кроликов на юге Англии. Голос Смита в сочетании с картинами непростой духовной жизни лопоухих дает почти преступно трогательный эффект.
The Raconteurs «Now That Youʼre Gone»
Вездесущий Джек Уайт возродил еще одну свою группу — правда, не ту, услышать которую хотелось бы пуще всего. Обаятельно старорежимный блюз-рок, украшенный монохромным клипом, который в самых разнообразных ракурсах демонстрирует модель Джиа Женевьив.
21 Savage «Ball w/o You»
Рэпер из Атланты широко прославился, засветившись на прошлогоднем суперхите «Rockstar» (вы его точно слышали). Судя по новому альбому 21 Savage, лучше всего ему удаются вот такие расслабленные и гулкие песни разбитого — они как-то очень ненавязчиво фиксируют то расхожее ощущение, будто что-то случилось, хотя все осталось, как прежде.
Слушать новый альбом 21 Savage «i am > i was» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
«Машина времени» «Пой песню, пой, дульсимер»
Предновогодние дни столь скудны на новую музыку, что в плейлист «Медузы» попадают даже такие неожиданные фигуранты. Причем тут экзотический струнный инструмент дульсимер — понятно не вполне; куплеты привычно полнятся многозначительными трюизмами вроде «если в доме твоем темно, попробуй открыть и помыть окно»; но в радиоэфиры эта уютная песня впишется прекрасно — да и вне них аллергии не вызывает.
Слушать новый мини-альбом «Машины времени» «То, что всегда с тобой» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка», ВК
«Труд» «Острым лезвием ножа»
Московская рок-группа действительно вернулась — и посуровела: теперь тут так интенсивно колотят в барабаны и играют на гитарах, что больше всего по накалу это похоже на, скажем, проект Cold Cave. Грозно, звонко, угрюмо — и по-своему впечатляюще.
Слушать новый мини-альбом «Труда» «7» целиком: Apple Music, Google Play, ВК, Bandcamp
Джулиен Бэйкер, Мэтт Бернингер, Стефан Альтмэн «All I Want»
Лидер The National, одна из самых талантливых современных девушек с гитарой Джулиен Бэйкер и несколько менее заметный калифорнийский композитор Стефан Альтмэн объединились ради совместной песни в поддержку Planned Parenthood — американской организации по планированию семьи, которую теснят сторонники консервативных ценностей. Очень медленно, красиво и печально.
The C.I.A. «Pleasure Seeker»
Неутомимый рок-н-ролльщик Тай Сигалл продолжает множить сущности — хотя все они, в сущности, об одном: это электрическая гитарная музыка в своем самом инстинктивном и физкультурном воплощении; экзальтированная, бурная, стремительная и не слишком разборчивая. Все это можно сказать и об очередном проекте Сигалла с ярким названием ЦРУ, и об этой песне.
Слушать первый альбом The C.I.A. целиком: Apple Music, Google Play