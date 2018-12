«Синекдоха Монток» «Медведь»

Интимный и тонкий московский Rʼn'B в духе проекта How to Dress Well. Эта песня как будто специально придумана так, чтобы быть чьим-то сокровенным секретом — таким, который показывают только самым дорогим людям.