Рем Дигга «Почему дрожит осина»

Про уроженца Ростовской области Рем Диггу обычно принято в первую очередь сообщать, что это, кажется, единственный в России популярный рэпер в инвалидной коляске. Это правда, но важнее все-таки другое — популярность Дигги не из-за инвалидности, а из-за очень своего флоу: манеры густо вязать строчки, рифмы и песни, кажется, во многом предвосхитившей методы новых хип-хоп-звезд вроде Miyagi и Эндшпиля. С ними на нового альбоме Дигги есть пара совместных треков (а еще — суперхит «I Got Love»), но вот эта песня о родине и верности себе — ценнее.