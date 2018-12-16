Ариана Гранде, «Мегаполис», Хаски, Shortparis — а также Петров и Боширов в клипе группы Serebro «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: Ариана Гранде претендует на мировое господство, Serebro смеются над Петровым и Бошировым, Жанель Моне борется с роботами, «Мегаполис» поет Пастернака — а бывший саксофонист «Ляписа Трубецкого» становится рэпером. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Ариана Гранде «Imagine»
25-летняя американка — похоже, главная поп-певица мира прямо сейчас; рекордные цифры шлягера-отповеди «thank u, next» на ютьюбе тому свидетельство. Вирусный потенциал у нежной «imagine», спродюсированной по лекалам альтернативного Rʼn'B, поменьше — зато в самый раз для праздничных радиоэфиров.
«Казускома» и Хаски «Вокруг так много всего»
Московское трио «Казускома» резко и резво исполняет рок примерно так, как его понимали в конце 1980-х: это волосатая и потная музыка; все они в кожаных куртках, все — большого роста. Прямой эффект такого подхода — свирепая энергетика, привлекающая публику; побочный — то, что песни все равны, как на подбор. Выделяется на новом альбоме «Казускомы», пожалуй, вот эта аскетичная вещь с участием Хаски — который, судя по недавнему большому московскому концерту, тоже любит грязные гитары.
Слушать новый альбом «Казускомы» «Загон» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка», ВК
Жанель Моне «Crazy, Classic, Life»
Жанель Моне, кажется, переживает карьерный пик: ее альбом «Dirty Computer» где-то близко к вершине во многих списках лучших пластинок 2018 года; кажется, по статусу она теперь примерно Бейонсе в мире независимой музыки. В ее новом клипе-фильме это хорошо видно — благо задеты все важные темы: тут и раса, и гендер, и секс, и репрессивная власть, сопротивление, и объединение. За публицистической актуальностью немного пропала та гуттаперчевая музыкальность, за которую многие полюбили Моне, — с другой стороны, размен, похоже, выгодный.
«Мегаполис» «Снег идет»
Совсем недавно Олег Нестеров в параллельном «Мегаполису» проекте Zerolines пел Блока, теперь в самом «Мегаполисе» исполняет хрестоматийного Пастернака — неизбывным полушепотом, мягко, вкрадчиво и волшебно. Так, наверное, и должны звучать рождественские песни на русском языке.
Shortparis «Страшно»
Самая зрелищная группа страны продолжает погружаться в пучину русского фольклорного ужаса. Мертвецкий дэнс-панк, сюрреалистический театр теней — назови, как угодно, но так здесь и сейчас больше никто не играет.
Serebro «Пятница»
По всей видимости, последнее произведение группы Serebro в текущем составе — со следующего года проект Максима Фадеева полностью изменится, лишний раз подтверждая то понятное обстоятельство, что главный в нем — продюсер. Впрочем, посмотреть это диковатое видео стоит, даже если вас не трогает судьба Ольги Серябкиной или Кати Кищук: песня — еще одно свидетельство тотальной победы хип-хопа над эстрадой; клип — сборник новостных мемов от рэпера Фейса до Боширова и Петрова, почище какого-нибудь YouTube Rewind.
Внимание! В этой песне есть мат. Если вам он кажется неприемлемым, просто посмотрите клип в следующем слайде. Черт, в нем тоже есть мат! Тогда вернитесь к Ариане Гранде
Сiроп «Хватит»
Открытие недели: человек, в начале 1990-х игравший на саксофоне в группе «Ляпис Трубецкой», отбыл десять тюремных сроков — а теперь вышел на свободу и делает напористый философский рэп про полученный жизненный опыт. Влияние сочинительских практик Оксимирона тут кое-где очень заметно — но харизма у автора такая, что эпигоном его никак не назовешь; характерно, что и автор клипа, заслуженный режиссер Алексей Терехов концентрируется в основном на лице главного героя.
Слушать первый мини-альбом Сиропа «Хватит»: Bandcamp
«Синекдоха Монток» «Медведь»
Интимный и тонкий московский Rʼn'B в духе проекта How to Dress Well. Эта песня как будто специально придумана так, чтобы быть чьим-то сокровенным секретом — таким, который показывают только самым дорогим людям.
Слушать новый мини-альбом «Синекдохи Монток» «MMXVIII, глава III» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка», ВК
Рем Дигга «Почему дрожит осина»
Про уроженца Ростовской области Рем Диггу обычно принято в первую очередь сообщать, что это, кажется, единственный в России популярный рэпер в инвалидной коляске. Это правда, но важнее все-таки другое — популярность Дигги не из-за инвалидности, а из-за очень своего флоу: манеры густо вязать строчки, рифмы и песни, кажется, во многом предвосхитившей методы новых хип-хоп-звезд вроде Miyagi и Эндшпиля. С ними на нового альбоме Дигги есть пара совместных треков (а еще — суперхит «I Got Love»), но вот эта песня о родине и верности себе — ценнее.
Слушать новый альбом Рем Дигги «Тюльпан» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка», ВК
Любомир Мельник «Requiem for a Fallen Tree»
70-летний бородач украинского происхождения Любомир Мельник сочиняет стихийную музыку для фортепиано, вдохновленную минимализмом 1960-х, индийскими композиторами и авангардным балетом. Все как будто просто, но главное — в глубине, в обертонах и еле заметных динамических изменениях: как будто смотришь в огонь.
Слушать новый альбом Любомира Мельника целиком «Fallen Trees»: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»