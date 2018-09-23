Как и всякая хорошая комедия, «Американский вандал» берет не только и не столько шутками и формальными приемами — и основные, и второстепенные герои тут такие, что за них быстро начинаешь переживать всерьез. Несмотря на то что дело происходит в Америке, типажи тут моментально узнаваемые и для бывших (или настоящих) российских школьников. Добродушный хулиган-дуболом. Обаятельный зануда, у которого почти нет друзей. Заносчивая королева красоты. Надменная отличница. Некрасивый чудак, который всеми силами пытается вписаться в коллектив. Талантливый спортсмен, которому можно больше, чем остальным. То же касается и учителей, которые тут тоже важные герои. Мегера-директриса. Чересчур веселая учительница литературы. Вредная англичанка, у которой свои скелеты в шкафу. Физрук — рубаха-парень, который крутит романы с мамами. И так далее — все мы либо были как кто-то из «Вандала», либо сидели с ними за одной партой, либо у них учились.