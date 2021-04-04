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«Каста», Алина Паш, Алена Швец, группа «Химчистка» и кавер на Буланову «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: «Каста» тусит под зимним солнцем, «Казускома» наводит жару в актовом зале, артисты лейбла 4AD записывают каверы друг на друга, а «Спасибо» и «Краснознаменная дивизия» — на Татьяну Буланову.

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