«Каста», Алина Паш, Алена Швец, группа «Химчистка» и кавер на Буланову «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: «Каста» тусит под зимним солнцем, «Казускома» наводит жару в актовом зале, артисты лейбла 4AD записывают каверы друг на друга, а «Спасибо» и «Краснознаменная дивизия» — на Татьяну Буланову.
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Dry Cleaning «Unsmart Lady»
Когда б вы знали, из какого сора растут новые звезды британского рока. Группа с названием «Химчистка» молотит яростно-задумчивый пост-панк в лондонском магазинчике ковров и напольного покрытия под отстраненные речитативы вокалистки Флоренс Шоу о напыщенной повседневности. От альбома при этом не оторваться!
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«Каста» «Под солнцем затусим»
В обновленной версии пятый альбом «Касты» стал еще мощнее и краше. Тут тебе и залихватский клип о прелестях зимнего отдыха, и целый ворох гостей в бонус-треках — от Монеточки до Ивана Дорна. Самое впечатляющее камео — куплет Брутто о домашнем насилии в «Обоюдного счастья» (осторожно, в песне есть мат).
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SOHN «Song To The Siren»
Величайший в истории инди-лейбл 4AD (про него не так давно выходила на русском книга «Выбирая другую дорогу») в честь собственного юбилея проводит ревизию и смотр талантов: для сборника «Bills & Aches & Blues» нынешние его артисты переосмыслили наследие их предшественников. Разумеется, не обошлось без «Песни сирене» — общепризнанной жемчужины в каталоге лейбла. Изначально это композиция Тима Бакли, которую в 1984 году перепела Лиз Фрейзер в проекте This Mortal Coil под предводительством главы 4AD Иво Уоттс-Расселла. Версию SOHN в этой связи можно трактовать как кавер на кавер.
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Алина Паш «Молитва»
Украинская исполнительница делает карпатский фолк снова великим, в очередной раз доказывая, что этническая музыка может быть модной и актуальной. Как и напутствовал классик, чтобы стоять, я должен держаться корней.
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Дельфин «Иду искать»
Судя по сюжету, российский кинокомикс про майора Грома вышел никудышным, однако его саундтрек продолжает впечатлять. То Леван Горозия выдаст вольный кавер на БГ, то Андрей Лысиков выстрелит кровожадной считалочкой от лица Чумного Доктора.
«Казускома» «Психодел»
Конкурс талантов, на котором «случился психодел» и все пошло не так: от людей в образах павлинов и русалок до косплея на ставшее мемом интервью группы Bredor.
«Спасибо» и «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки» «Мой сон»
Из каверов на российскую эстраду 1990-х уже можно составить увесистый плейлист. В этой переделке давнего хита Татьяны Булановой особенно привлекательно то, как с ног на голову перевернуто настроение оригинала. Да и сами исполнители звучат неожиданно и малоузнаваемо.
Алена Швец «Самая странная»
Простые и светлые песни — намеренно избавленные от навороченных аранжировок, практически под одну гитару — во славу музыки, молодости и однополой любви.
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Оливия Родриго «Deja Vu»
Второй сингл восходящей американской поп-звезды — поинтереснее предыдущего «Drivers License», ставившего рекорды по прослушиваниям в стримингах и хит-парадах. Насколько состоятельна исполнительница, станет понятно в мае с выходом дебютного альбома.
Sirotkin «Август»
Группа Сергея Сироткина больше не пытается строить из себя отечественных Radiohead, комфортно ощущая себя в статусе местных Coldplay — но пока (до поры, до времени) без стадионных концертов.