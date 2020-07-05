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Найк, СБПЧ, «Кис-кис», Acytota и пока не президент США Канье «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: эпичные синглы от Канье Уэста и Суфьяна Стивенса, безумные видео от Найка Борзова и Disclosure, а также пополнение в топе лучших российских записей года от Acytota. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке». Чаще слушайте музыку в стримингах, это поможет вашим любимым музыкантам во времена концертной изоляции!