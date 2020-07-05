Найк, СБПЧ, «Кис-кис», Acytota и пока не президент США Канье «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: эпичные синглы от Канье Уэста и Суфьяна Стивенса, безумные видео от Найка Борзова и Disclosure, а также пополнение в топе лучших российских записей года от Acytota. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке». Чаще слушайте музыку в стримингах, это поможет вашим любимым музыкантам во времена концертной изоляции!
Канье Уэст и Трэвис Скотт «Wash Us in the Blood»
Настал момент и для самого предприимчивого рэп-богатея Америки высказаться обо всем том, что, увы, случилось в 2020-м. Исходя из библейских аллюзий, смыть грехи можно только кровью. Ну или, например, избранием на пост президента.
СБПЧ «Надоел»
Тот случай, когда вовремя выпущенный легкий танцевальный хит становится значительным политическим заявлением. Еще более предметно по повестке лидер СБПЧ Кирилл Иванов высказался в интервью «Медузе».
Acytota «Trava»
Полтора часа медитативной электроники и меланхоличной акустики от лидера «Нотэберд» Виктора Скорбенко. Тревожные шорохи, ломанные ритмы, зацикленные сэмплы, безупречные гармонии и бесконечная красота. Альбом, в который хочется занырнуть с головой и не возвращаться.
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Найк Борзов «Слышу тьму»
«Плавно кит в космосе парит, звезды ест и говорит». Анимированный галлюциногенный сон, родившийся под впечатлением истории про «группы смерти» из «ВКонтакте».
Суфьян Стивенс «America»
В начале нулевых Стивенс грозился записать по альбому в честь каждого из американских штатов. Дело ограничилось всего двумя, но выдающимися пластинками про Мичиган и Иллинойс. Новейшая история вновь вынудила певца задуматься о судьбах родины. Но в новом, 12-минутном треке он уже не воспевает, а оплакивает свою страну.
«Кис-кис» «Мелочь»
Душещипательная рок-баллада для сериала «Водоворот». Припев «Мелочь в кармане — значит все в порядке» словно привет цоевской «Пачке сигарет».
Zavet и Pussy Riot «Benzin»
Взрывоопасная рэп-считалочка на тему того, что будет когда Надежда Толоконникова станет президенткой — «Раздаю бензин бесплатно. Панки хой!»
Осторожно. В песне есть мат (а в куплетах Zavet не всегда присутствует смысл). Если для вас это неприемлемо, не слушайте.
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Disclosure, Aminé, Slowthai «My High»
Жестокие покатушки на больничной тележке и грубые речитативы про обламывание кайфа. Братья Лоуренсы могут заставить танцевать и под такое.
Mashmellow «Share It»
Образцовый дримпоп имени Роберта Смита из 1990-х — насколько избитый, настолько же неувядающий. Сделано в Москве дуэтом Марии Шурыгиной и Егора Бердникова, но географическую привязку ничего не выдает.
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Дэвид Гилмор «Yes, I Have Ghosts»
Свою первую за пять лет песню гитарист Pink Floyd написал на стихи жены Полли Сэмсон для ее же аудиокниги «Театр мечтателей». Подпевает и подыгрывает на арфе дочь Романи Гилмор. Идеальный семейный подряд.