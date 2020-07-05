Канье Уэст в твиттере объявил о намерении баллотироваться в президенты. Илон Маск его поддержал

Рэпер Канье Уэст объявил в твиттере, что собирается баллотироваться на пост президента США.

Уэст не уточнил, когда именно он собирается выставить свою кандидатуру на пост президента США, но сопроводил твит тэгом #2020VISION, позволяющим предположить, что речь идет о ближайших выборах, намеченных на ноябрь 2020 года.

На твит рэпера в числе прочих отреагировал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, заверивший Канье Уэста в том, что он может рассчитывать на его поддержку.

В 2015 году Канье Уэст уже объявлял о намерении баллотироваться на пост президента, но избирательную кампанию тогда так и не начал.

В 2018 году рэпер встречался с действующим президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Он приходил просить о помиловании Ларри Гувера, приговоренного к нескольким пожизненным срокам. Трамп также встречался с женой Уэста Ким Кардашьян — участницей знаменитого реалити-шоу. Она также просила президента о помиловании Элис Джонсон, пожизненно осужденной за хранение и сбыт наркотиков. Джонсон помиловали, Гувер остается в тюрьме.