«Вы дали мне плащ Супермена». Канье Уэст выступил с восьмиминутным монологом перед Трампом в Овальном кабинете

Рэпер Канье Уэст 11 октября пришел в Белый дом, чтобы попросить президента США Дональда Трампа помиловать гангстера Ларри Гувера, приговоренного к нескольким пожизненным срокам. Ранее Трамп по просьбе жены Уэста Ким Кардашьян помиловал Элис Мари Джонсон, осужденную за наркоторговлю.

Канье Уэст: Они посадили Ларри Гувера за то, что он , показал, что у него есть сила. Существуют теории о бесконечном количестве вселенных, и в альтернативной вселенной я — это он. Поэтому мне так важно освободить его.

Все думают, что если ты черный, то ты демократ. Мои собственные друзья хотят меня запугать, чтобы я не носил кепку . Но она дает мне силу. Мои родители развелись, так что мне не хватало мужской энергии. Я люблю Хиллари [Клинтон], но ее лозунг «Я с ней» не давал мне почувствовать себя парнем, который играет с сыном в мяч. А когда я надеваю кепку, я как Супермен! Это мой любимый супергерой. Вы дали мне плащ Супермена!

Благодаря вам мне хватило смелости и сказать, чтобы они перенесли производство в Америку. Сделка с Adidas сделала меня миллиардером, но я рискнул ей, чтобы в Чикаго у отцов была работа. Главное — чтобы в Америке появились рабочие места, чтобы мы изменили ситуацию с тюремной системой, психическим здоровьем и образованием.

Многое вынуждает нас совершать сумасшедшие поступки, и ты оказываешься в тюрьме . Я в этой кепке призвал отменить Джентльмены, которые написали ее, не были похожи на тех, кого она коснулась. Черным было запрещено читать, и если ты читал поправку, ты оказывался в тюрьме, становился рабом. Нам нужны не приговоры, а помилования.

Мне диагностировали биполярное расстройство. Я сходил к нейрофизиологу, который работает с NBA и NFL. У меня IQ как у Теслы и Фрейда. Он сказал, что у меня не биполярное расстройство, а депривация сна — через 10-20 лет это может привести к деменции, и я не вспомню, как зовут моего сына, при всей моей силе. Мы должны поддержать фармацевтические компании, промышленников, заводы. Если я вступаю в дело, я всегда приношу людям больше денег.

Я тут принес гифку (достает айфон, вводит пароль 000000 и показывает экран Трампу). Это , он летает на водороде. Вот на чем должен летать президент. Пусть американская компания Apple построит его. Что бы я исправил в и в либералах: если он (показывает на Трампа) выглядит плохо, мы все выглядим плохо. Он наш президент. Он должен быть самым свежим, самым классным, должны быть лучшие самолеты, лучшие фабрики. Когда мы делаем все в Китае, мы изменяем своей стране. Люди начинают нарушать закон и оказываются на самой дешевой фабрике — в тюрьме.

Дональд Трамп: Я скажу вам, это было впечатляюще!