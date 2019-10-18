В начале 2010-х в Мурманске появилась группа Ptica — проект музыканта Виктора Скорбенко, который довольно быстро привлек внимание московской публики. В нем смешивались джаз-роковые импровизации, аскетичная электроника и русские народные напевы. Разумеется, в нем угадывался и основной источник вдохновения группы — альбом «Аукцыона» «Птица», один из важнейших в истории русского рока. Вскоре Скорбенко перебрался в Москву и создал группу «Нотэбёрд», летом 2019 года коллектив сыграл на нескольких столичных фестивалях и записал старые песни в студии. «Медуза» представляет дебютный альбом группы — одну из самых красивых работ этого года на русском языке.

Виктор Скорбенко:

солист «Нотэбёрд»

Еще в Мурманске мы начали делать безбашенный рок с перегруженными гитарами, ломаными размерами и сочинявшимися на ходу текстами. На концертах было много угара, например, люди выкрикивали слова, а мы c ребятами сразу делали из них смешную песню.

Сейчас у нас в группе играет Рома Резник — очень крутой барабанщик и мой близкий друг; Дмитрий Зильперт — классный гитарист со своим звучанием, который умеет и запилить крутое мини-соло, и обнять все своим звуком, как одеялом; бас-гитарист Сергей Киселев — профи с очень хорошим музыкальным вкусом.

Дебютный клип «Нотэбёрд» на песню «Страхъ»

Я готов ко всему новому, хочу неожиданных дуэтов. Скажу честно, что я мало на чем умею играть — ни на чем толком. Я начинаю осваивать инструменты только для того, чтобы найти другое звучание. В планах — создать еще один коллектив для отрыва и угара.

На альбоме «Нотэбёрд» песни все старые, начала 2010-х, кроме «Теней» и «Венков». Для меня все они одинаковы, я никакую из них не выделяю, они все для меня важны. Это разные отрезки моей жизни. Я чувствую в них запах того времени.

Концертные презентации альбома «Нотэбёрд» пройдут 4 ноября в клубе Fish Fabrique Nouvelle в Петербурге и 7 ноября в клубе Powerhouse в Москве.