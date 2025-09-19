Какую пиццу выбирают ящерицы? Как похудеть с помощью тефлона? Зачем коров красить в зебру? Все лауреаты Шнобелевской премии 2025 года

Химия

Ротем Нафталович, Даниэль Нафталович и Фрэнк Гринвей удостоились премии за эксперименты, проверяющие, может ли употребление тефлона увеличить объем пищи и, как следствие, чувство сытости без увеличения ее калорийности . Авторы исследования проверяли, что будет, если в пищу добавлять политетрафторэтилен (PTFE) как объемный, но некалорийный наполнитель. Испытания на животных показали, что крысы, которых в течение 90 дней кормили рационом, содержащим 25% PTFE, не имели признаков отравления и похудели. Один из авторов исследования, доктор Ротем Нафталович из Университета Рутгерса в Нью-Джерси предлагал выпускать шоколадные батончики, содержащие тефлон, но власти США не поддержали эту идею. «Я не думаю, что они хотели ее рассматривать, потому что это была нелепая идея», — сказал Нафталович.