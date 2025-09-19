Какую пиццу выбирают ящерицы? Как похудеть с помощью тефлона? Зачем коров красить в зебру? Все лауреаты Шнобелевской премии 2025 года
Журнал Annals of Improbable Research провел 35-ю церемонию награждения лауреатов Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize). Эту награду вручают за научные открытия, которые «заставили людей сначала смеяться, а затем задуматься». Церемония прошла в Бостонском университете 18 сентября (также ее транслировали в интернете). Как сообщается на сайте премии, награды «вручила группа озадаченных лауреатов Нобелевской премии», а зрители засыпали победителей бумажными самолетиками.
Литература
Премией посмертно наградили американского ученого Уильяма Бина из Университета Айовы. Его отметили за настойчивое ведение записей и анализ скорости роста одного из своих ногтей в течение 35 лет. Ученый начал проводить исследования (.pdf) в начале 1940-х годов, всего он выпустил шесть публикаций по теме в период с 1953-го по 1980-й год. Его сын Беннетт, получивший награду за покойного ученого, сказал, что в исследовании участвовала вся семья.
Психология
Ученые Марчин Заженковски и Гиллес Жиньяк получили награду за исследование того, что происходит, когда вы говорите нарциссам (или кому-либо еще), что они умны. Авторы работы выяснили, что, если человеку сказать, что он умнее многих, то его восприятие собственного интеллекта растет, а проявление грандиозного нарциссизма повышается.
Нутрициология
Группу ученых из Нигерии, Того, Франции и Италии наградили за исследование того, в какой степени определенный вид ящериц предпочитает питаться определенными видами пиццы. Авторы работы установили, что радужные агамы (Agama agama) в Того вместо того, чтобы охотиться на членистоногих, как другие ящерицы в Западной Африке, предпочитают есть пиццу, причем их фаворит — «четыре сыра».
Педиатрия
Джулия Менелла и Гари Бичамп получили Шнобелевскую премию за исследование того, что испытывает грудной ребенок, когда его мать ест чеснок. В ходе исследования они выяснили, что у матерей, которые ели чеснок, молоко пахло чесноком, причем интенсивность запаха достигала пика через два часа после употребления. Младенцы при этом дольше сосали грудь.
Биология
Группу ученых из Японии наградили за эксперименты, призванные выяснить, могут ли коровы, окрашенные в полоску, как у зебры, избежать укусов мух. В ходе эксперимента ученые наблюдали за шестью коровами породы вагю (они полностью черные), часть которых выкрасили в черно-белые полосы. Участники исследования записывали, как часто коровы мотали головой, хлопали ушами, топали копытами, подергивались и махали хвостом, чтобы отпугнуть мух. Кроме того, они подсчитали число укусов на телах коров. Оказалось: если корову выкрасить под зебру, то мухи кусаются реже.
Химия
Ротем Нафталович, Даниэль Нафталович и Фрэнк Гринвей удостоились премии за эксперименты, проверяющие, может ли употребление тефлона увеличить объем пищи и, как следствие, чувство сытости без увеличения ее калорийности. Авторы исследования проверяли, что будет, если в пищу добавлять политетрафторэтилен (PTFE) как объемный, но некалорийный наполнитель. Испытания на животных показали, что крысы, которых в течение 90 дней кормили рационом, содержащим 25% PTFE, не имели признаков отравления и похудели. Один из авторов исследования, доктор Ротем Нафталович из Университета Рутгерса в Нью-Джерси предлагал выпускать шоколадные батончики, содержащие тефлон, но власти США не поддержали эту идею. «Я не думаю, что они хотели ее рассматривать, потому что это была нелепая идея», — сказал Нафталович.
Премия мира
Фриц Реннер, Инге Керсберген, Мэтт Филд и Джессика Вертманн получили Шнобелевскую премию за доказательство того, что употребление алкоголя иногда помогает человеку лучше говорить на иностранном языке. Ученые в ходе своей работы провели эксперимент над 55 немцами, которые учили нидерландский язык: одной группе дали выпить немного алкоголя, а второй группе — напиток, не содержащий алкоголь. «Небольшой глоток, похоже, повышал уверенность, не мешая произносить слова», — сказал психолог из Университета Фрайбурга доктор Фриц Реннер. Его коллега, профессор Мэтт Филд из Университета Шеффилда, в свою очередь, отметил, что улучшение было не таким уж значительным. «Это не значит, что после одной рюмки люди стали идеально говорить по-нидерландски», — добавил он.
Инженерия
Индийские исследователи Викаш Кумар и Сартак Миттал получили награду за анализ того, как с точки зрения инженерного проектирования неприятный запах обуви влияет на удобство использования обувной полки. Авторы работы под названием «Смердящая обувь — возможность для перепроектирования обувной полки» проверили, как неприятный запах влияет на впечатления пользователей от использования обувных полок, и предложили решать проблему с помощью ультрафиолета. Они создали обувную полку с ультрафиолетовой лампой, которая за считанные минуты убивала бактерии, вызывающие неприятный запах.
Авиация
Франциско Санчес, Мариана Мелкон, Карми Корин и Берри Пиншоу получили премию за исследование влияния алкоголя на способность летучих мышей летать и использовать эхолокацию. В ходе работы ученые проверяли, как этанол влияет на египетских летучих мышей. Оказалось, что под влиянием алкоголя летучие мыши стали медлительными, а их эхолокация нарушилась. Ученые пришли к выводу, что летучие мыши, которые ели ферментированные фрукты, могут чаще других сталкиваться с препятствиями.
Физика
Группа ученых, в основном из Италии, получила награду за исследование физики соуса для пасты, в частности, за изучение фазового перехода, который может приводить к образованию комочков и вызывать неприятные ощущения. В ходе исследования ученые изучали соус для пасты «качо э пепе», популярного блюда римской кухни, и установили, при каком количестве крахмала в соусе появляются комки.