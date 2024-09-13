Млекопитающие способны дышать через анус. Волосы закручиваются по часовой стрелке. У испуганных коров меньше молока За что дали Шнобелевскую премию в 2024 году

Один из лауреатов премии по химии Сандер Вутерсен во время вручения награды Steven Senne / AP / Scanpix / LETA

Журнал Annals of Improbable Research объявил лауреатов Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize) — награды, вручаемой за научные открытия, которые «заставили людей сначала смеяться, а затем задуматься». В 2024 году церемония проходила в Массачусетском технологическом университете.

Физиология

Премию получила группа японских ученых «за открытие того, что многие млекопитающие способны дышать через анус». Исследование было опубликовано еще в 2021 году, отмечает The Guardian. Эксперименты показали, что мыши, крысы и свиньи могут абсорбировать кислород через прямую кишку, тем самым поддерживая нормальное дыхание. Исследование проходило во время пандемии коронавируса, когда больницы столкнулись с нехваткой аппаратов искусственной вентиляции легких. «Перепрофилируя дистальную часть кишечника в дополнительный орган дыхания, энтеральная вентиляция предлагает альтернативную парадигму в качестве вспомогательного средства для пациентов, которые критически нуждаются в респираторной поддержке», — говорилось в исследовании.

Демография

Премию получил доктор Сол Ньюман из Оксфордского университета, который, «проведя детективную работу, обнаружил, что многие люди, известные как долгожители, жили в местах, где плохо велся учет рождений и смертей». Он отмечал, что многие долгожители стали таковыми из-за того, что жили в регионах, где, например, часто совершаются ошибки в свидетельствах о рождении.

Анатомия

Французские врачи получили награду за исследование о том, закручиваются ли волосы на головах у большинства людей в северном полушарии в ту же сторону, что и у большинства людей в южном полушарии. Согласно результатам исследования, у большинства людей волосы на голове закручиваются по часовой стрелке, однако у людей в южном полушарии чаще наблюдается «противоположное направление» закручивания волос.

Химия

Лауреатами премии в этой номинации стали Тесс Хиреманс, Антуан Деблэ, Дэниел Бонн и Сандер Вутерсен «за использование хроматографии для разделения пьяных и трезвых червей».

The 34th First Annual Ig Nobel Ceremony (2024) Improbable Research

Премия мира

Ее лауреатом стал покойный американский психолог Беррес Скиннер «за эксперименты по изучению возможности размещения живых голубей внутри ракет для наведения их на цели». Во время Второй мировой войны Скиннер был руководителем проекта «Голубь», направленного на создание управляемых вооружений с биологической системой наведения, в роли которой выступали почтовые голуби. Система представляла собой серию линз, расположенных на носу ракеты и проецирующих изображение цели на экран перед голубем. Натренированные голуби должны были клевать в силуэт предполагаемой цели, направляя тем самым ракету. Проект был закрыт в 1944 году, затем его возобновили, но снова закрыли в 1953 году.

Биология

Премию посмертно присудили американским исследователям Фордайсу Эли и Уильяму Э. Петерсену за «взрыв бумажного пакета рядом с кошкой, стоящей на спине коровы, чтобы изучить, как коровы дают молоко». Исследование проводилось еще в 1940 году. В опубликованной статье авторы рассказывали, что на спину коровы помещали кошку, а рядом взрывали бумажные пакеты каждые 10 секунд. В итоге выяснилось, что испуганные коровы выделяли меньше молока.

Медицина

Премию получила группа ученых, которые выяснили, что лекарства-пустышки, имеющие те же побочные эффекты, что и работающие препараты, более эффективны, чем пустышки без побочных эффектов.

Ботаника

Джейкоб Уайт и Фелипе Ямашита награждены за «поиск доказательств того, что некоторые настоящие растения имитируют формы рядом стоящих искусственных растений». «Простой эксперимент, в ходе которого над живыми растениями поместили искусственные, показал, что они будут пытаться имитировать форму искусственных листьев. Эксперимент был проведен с несколькими растениями, и каждое продемонстрировало попытку копирования», — говорилось в исследовании.

Физика

Лауреатом стал американец Джеймс Ляо «за исследование способности мертвой форели плавать».

Теория вероятности

В этой номинации награду получила группа ученых из разных стран, которые показали, что «как в теории, так и в 350 757 проведенных экспериментах, подброшенная монета, как правило, падает той стороной вверх, на которой лежала». Всего в исследовании участвовали более 50 человек. Они подбрасывали монеты 350 757 раз и обнаружили, что вероятность того, что монета упадет той же стороной, на которой изначально лежала, составляет 51%.