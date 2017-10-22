Как обставить квартиру, если скандинавский стиль надоел (и дать второй шанс советской мебели!)

Модернизм середины XX века (который во всем мире знают под названием mid-century modern) — ближайший родственник столь же вечного и актуального, но ассоциирующегося с куда более сдержанной палитрой скандинавского стиля. Поэтому, если вам нравится гармония шведского и датского дизайна, но его суровая простота утомила (да и не слишком сочетается с вечным ноябрем за окном), стоит присмотреться к полной послевоенного жизнелюбия американской стилистике середины XX века.

Этот стиль вырос из функционализма и интернационального стиля — направлений архитектуры и дизайна, отказавшихся от декоративности и национальных особенностей, а вместо этого стремившихся к утилитарности и приоритету содержания над формой (неважно, здания или мебели). Именно так появились железобетонные конструкции с минимумом внутренних перегородок и огромными окнами — максимально продуманное и вместе с тем массовое жилье. Мебель в них должна была быть под стать: лаконичной, геометричной и функциональной. Но тот «модернизм середины века», который мы знаем и любим сейчас — уже последствие Второй мировой и тоски по уюту, накопившейся по обе стороны Атлантики. Новые материалы для мебели (в первую очередь пластик и фанера) позволили наладить массовый выпуск комодов, стульев и кресел обтекаемых форм; именно эта мебель сейчас ассоциируется с американским лоском 1950-х.