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Все помешались на домашних растениях. Как так вышло? И как устроить сад дома?
Разведение домашних растений неожиданно стало популярным занятием: Instagram и Pinterest буквально забиты фотографиями цветов в горшках и интерьеров с огромными фикусами, а также инструкциями по уходу за растениями. Домашние растения скупают теперь не только постоянные посетители рынка «Садовод», но и молодежь и декораторы: это самый простой способ сделать интерьер квартиры более изящным и живописным. «Медуза» рассказывает, откуда взялась эта мода — и как действовать, если вы решили добавить зелени в свою жизнь.
Во-первых, это красиво
Одна из причин внезапной популярности растениеводства — всеобщая ориентированность на красивую картинку (проще говоря, на инстаграм). Большой фикус, суккуленты в стильном кашпо или раскидистый папоротник отлично смотрятся как на фоне белой стены и паркета, так и в фэшн-съемке. New York Times год назад даже посвятила целую статью феномену фикуса лировидного (это растение с большими, действительно напоминающими по форме лиру листьями, которое сравнительно быстро может вырасти до полутора и больше метров), назвав его главным растением в мире современного дизайна. Но и менее трендовые монстеры, юкки и сансевиерии не сдают позиций.
Если же прибавить к этому ассортименту современные кашпо, винтажные и современные теплички или целые подвесные системы для растений, получится целый арсенал модных (и согревающих душу) интерьерных средств.
Во-вторых, несложно
С одной стороны, при основательном подходе выращивание домашних растений — целая наука. Каждому из них нужен горшок определенной формы (а иногда и светопроницаемости), специально приготовленная земля с правильной кислотностью, режим полива, строго определенное количество солнца, правильная температура и влажность. С другой стороны, большинство растений, которые можно купить в крупных магазинах, выживут и без этих премудростей — для этого нужно соблюдать хотя бы примерный режим полива и найти дома светлое место не под палящим солнцем.
В каком-то смысле растение в горшке — идеальный питомец: отзывается на уход, но не требует ежедневного внимания, учит терпению и ответственности, но не заставит вас испытывать слишком серьезное чувство вины, если миссия по уходу будет провалена. Растения почти без зазрения совести можно покинуть, уезжая в отпуск, их можно выращивать в любой съемной квартире, и, в конце концов, никто не осудит вас, если растения вам надоели и вы кому-нибудь их отдадите.
В Independent недавно даже вышла колонка о том, что «зеленые друзья» стали своеобразной заменой семьи для миллениалов: поколения, которое зачастую всеми силами пытается отсрочить свое вступление во взрослую жизнь. Однако часто проблема не только в нежелании прощаться с детством: иногда растение в горшке (которому нередко дают даже имя) оказывается единственным питомцем, которого может позволить себе человек, работающий сутки напролет. Если у вас вечером хватает сил лишь на то, чтобы рухнуть в кровать, — приятно и удобно, когда рядом с ней терпеливо ждет фикус по имени Геннадий.
В-третьих, полезно
Растениеводство — хобби, не связанное с гаджетами и умственной активностью и при этом не требующее специальных умений или физической подготовки, позволяющее привести в порядок мысли и побыть немного наедине с самим собой. Для многих городских жителей это еще и редкая возможность непосредственно соприкоснуться с природой, не выходя при этом из дома. А еще растения очищают воздух и выделяют кислород. Главное — соблюдать инструкции при использовании удобрений и средств борьбы с вредителями и на всякий случай иметь в виду: беременным или планирующим беременность женщинам рекомендуется трогать землю только в перчатках и мыть после этого руки — из-за риска заражения токсоплазмозом.
Для начала запаситесь вдохновением
Сотни цветочных аккаунтов в инстаграме и досок на пинтересте существуют не зря — это огромный архив идей, которым можно не только любоваться в ленте, но и использовать как руководство к действию. Искать картинки можно по хештегам indoorplants, plantsmakepeoplehappy, greenthumbs и просто plants: за ними скрывается все разнообразие зеленой красоты. Кроме того, есть отдельные аккаунты, посвященные растениям на рабочем месте или в модных интерьерах; есть даже отдельные инстаграмы про мужчин или женщин с растениями — как раньше были про мужчин с котиками.
После этого вы, скорее всего, начнете замечать растения повсюду — в кафе, в библиотеке, у врача и в гостях, — а потом и отличать их друг от друга и разбираться в их потребностях. Ну и если вы хорошо понимаете разговорный английский или, наоборот, давно хотели его подтянуть, можно взяться за подкасты, посвященные растениям — домашним и не только. Например, блогер Джейн Перроне пишет о садоводстве в The Guardian и ведет подкаст On the Ledge, где рассказывает о том, как вырастить из косточки авокадо или озеленить ванную комнату. А у автора книг о садоводстве, обаятельного бородача Майка МакГрата есть радиошоу о жизни растений вне дома (а еще об их отношениях с гусеницами, мышами и светлячками).
Не спешите в магазин
Если вы созрели для покупки растений, то сперва все-таки стоит продумать, куда вы будете их ставить и какой уход готовы им обеспечить. Подходящие варианты можно заранее подобрать онлайн по разным признакам — внешнему виду, режиму полива и количеству света в квартире. Это может быть и небольшой суккулент, который вы поставите на рабочий стол, и ампельный папоротник, который будет эффектно ниспадать с полки, и рослый кактус в ярком напольном горшке. В англоязычном интернете тоже полно инструкций по выбору растений и уходу за ними.
Правда, выбор в российских цветочных магазинах и торговых центрах, как правило, достаточно ограничен. Не стоит ждать, что здесь вы купите тот же фикус лировидный или чрезвычайно модную пилею пепероемиевидную, которую еще называют китайским денежным деревом. Зато здесь можно легко найти несколько очень непритязательных растений, загубить которые будет непросто даже рассеянному садоводу, живущему в квартире с окнами на север. В то же время имейте в виду, что домашние растения могут быть в той или иной степени ядовиты. Если у вас есть маленькие дети или домашние животные, которые любят закусить зеленью, обязательно проверьте перед покупкой, насколько безопасным будет для них новое соседство.
Начните с неприхотливых растений
Если вы не уверены в своих силах и опасаетесь, что смерть свежекупленных растений вас демотивирует, начните с беспроигрышных вариантов. Одно из первых мест в любом списке самых неприхотливых растений занимает сансевиерия — травянистое растение, которое еще называют «щучьим хвостом». Ее репутация подпорчена офисами и поликлиниками: сансевиерия может расти даже при искусственном свете, так что и ассоциируется у всех с присутственными заведениями. А зря — длинные стебли сансевиерии могут служить отличным вертикальным акцентом, и это тот редкий случай, когда поставить растение можно именно туда, куда хочется вам, а не максимально близко к окну. Не требуют особого внимания и хлорофитум (разлапистое растение, которое растет в девяноста процентах российских школьных аудиторий и считается одним из лучших живых фильтров воздуха) и нефролепис, симпатичный папоротник, который, правда, может страдать зимой от нехватки влажности.
Если вы предпочитаете цветы поярче и повыразительнее, обратите внимание на каланхое — поливать его нужно обильно, но редко, и рассеянного света вполне хватит для цветения. Еще одно неприхотливое растение — бальзамин, он не выносит яркого солнца, а в остальном достаточно нетребователен. Есть и яркие цветы на один сезон (которые, на самом деле, живут дольше): обратите внимание на яркие цикламены — они могут цвести почти всю зиму, но потом требуют периода покоя и ухода. Не требуют специальных усилий фаленопсисы — самые неприхотливые из орхидей. Только не стоит покупать растения с голубыми и синими цветками — они окрашены химическими красителями.
Не оставляйте растение жить в магазинном горшке
Вместе с растением обязательно купите для него новый горшок, но не намного больше — иначе земля, до которой «не дотянутся» корни, начнет закисать. Это обязательно должен быть именно горшок с дренажным отверстием, а не кашпо — то есть с дыркой в дне, которая позволит излишкам воды не застаиваться, и с поддоном, куда будет стекать вода. Для пересадки нужен будет пакет покупной земли и дренажный материал — проще всего использовать специальный керамзит, который продается в цветочных магазинах. Если у вас вдруг есть запас чистого песка, можно смешать с его с грунтом в пропорции один к четырем, это улучшит структуру земли.
На дно нового горшка нужно насыпать слой дренажа, который уменьшает риск залить корни растения. Аккуратно вытряхните растение из пластикового горшка, в котором оно продавалось (сожмите горшок пару раз со всех сторон, если сделать это нелегко), пересадите в новое место, добавьте нужное количество земли и немного утрамбуйте. Обязательно полейте свежепересаженного питомца — это помогает убрать пустоты в земле.
Не ограничивайтесь поливом
Время от времени растения нужно «подкармливать» удобрениями. Если не делать этого вовсе, ваш сад, конечно, не загнется, но будет чувствовать себя (да и выглядеть) посредственно. Выбирайте комплексное удобрение для комнатных растений, желательно — в жидком виде. Имейте в виду, что удобрять растение, которое вы только что пересадили, нельзя — как бы вы ни были аккуратны, тончайшие корневые волоски, которые всасывают питательные вещества, в любом случае будут повреждены, подождите хотя бы недели две.
Не забывайте убирать из горшка засохшие листья, цветы и прочий мусор - в домашних условиях они гораздо быстрее превратятся в пристанище вредителей, чем в питательный перегной из учебника биологии. Примерно раз в месяц неплохо устраивать растениям душ (если только у них нет опушенных листьев) — это одновременно увеличивает уровень влажности, от недостатка которой страдают большинство цветов в городской квартире, и не дает размножаться вредителям.
Ну, и конечно, не поленитесь выяснить, какой уход нужен именно вашему питомцу. Подробные энциклопедии домашних растений собраны, к примеру, на сайтах happyflora.ru, leplants.ru, greeninfo.ru. На сайте plantarum.ru можно найти и краткую, но очень емкую инструкцию по борьбе болезнями и вредителями: к сожалению, дома они тоже заводятся, поэтому следить за состоянием листьев и частотой цветения нужно не только для красоты.