Все помешались на домашних растениях. Как так вышло? И как устроить сад дома?

Если вы не уверены в своих силах и опасаетесь, что смерть свежекупленных растений вас демотивирует, начните с беспроигрышных вариантов. Одно из первых мест в любом списке самых неприхотливых растений занимает сансевиерия — травянистое растение, которое еще называют «щучьим хвостом». Ее репутация подпорчена офисами и поликлиниками: сансевиерия может расти даже при искусственном свете, так что и ассоциируется у всех с присутственными заведениями. А зря — длинные стебли сансевиерии могут служить отличным вертикальным акцентом, и это тот редкий случай, когда поставить растение можно именно туда, куда хочется вам, а не максимально близко к окну. Не требуют особого внимания и хлорофитум (разлапистое растение, которое растет в девяноста процентах российских школьных аудиторий и считается одним из лучших живых фильтров воздуха) и нефролепис, симпатичный папоротник, который, правда, может страдать зимой от нехватки влажности.