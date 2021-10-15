«Игры в кальмара» в России

Звезда сериала побывал во Владивостоке и сфотографировался в образе матрешки

Корейского актера Хо Сон-тхэ, исполнившего в сериале роль гангстера Чан Док Су, называют «русским под прикрытием». Он продавал телевизоры в московском офисе LG и учил русский язык (а иногда до сих пор хвастает неплохим знанием языка). Поэтому у Хо Сон-тхэ так много фанатов из России, которых он продолжает радовать в инстаграме.

Вот сейчас актер выложил о в образе матрешки, установленной на центральной площади города.