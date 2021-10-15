«Игра в кальмара» только вышла, а от нее уже никуда не спрятаться (даже в чебуречной!) Что происходит с самым популярным сериалом в истории Netflix — и вокруг него
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Всего за пару недель «Игра в кальмара» стала самым популярным сериалом в истории Netflix. Успешнее «Ведьмака», успешнее «Очень странных дел» и (как вы уже могли догадаться!) успешнее «Бриджертонов». Теперь все хотят свою «Игру в кальмара». Не ждите, что это скоро закончится: к примеру, компания Disney уже объявила, что снимет более 50 корейских сериалов и фильмов для своих сервисов. И это только к 2023 году! В общем, прямо сейчас к «Игре в кальмара» приковано очень много внимания. Она повсюду!
«Игры в кальмара» в России
Звезда сериала побывал во Владивостоке и сфотографировался в образе матрешки
Корейского актера Хо Сон-тхэ, исполнившего в сериале роль гангстера Чан Док Су, называют «русским под прикрытием». Он продавал телевизоры в московском офисе LG и учил русский язык (а иногда до сих пор хвастает неплохим знанием языка). Поэтому у Хо Сон-тхэ так много фанатов из России, которых он продолжает радовать в инстаграме.
Вот сейчас актер выложил о в образе матрешки, установленной на центральной площади города.
Графический дизайнер из Якутии Феоктист Алексеев показал «Игру в кальмара» по-русски (и там тоже матрешки!)
Он выпустил ролик со смертоносной матрешкой, которая убивает участников соревнования (в сериале вместо нее орудует жуткая кукла). Игроки должны остановиться в момент, когда кукла смотрит именно на них — ошибка карается смертью. Пожалуй, с матрешкой вышло даже страшнее. Так что Хо Сон-тхэ стоит быть осторожнее!
На самом деле реальная «Игра в кальмара» уже началась. Как минимум в Новосибирске
Кто бы мог подумать, что российскую «Игру в кальмара» проведут по инициативе новосибирской чебуречной. Убивать никого не планируют, зато в качестве приза обещают нечто под название чебурек-пирог. Правда, за участие просят 50 рублей. С другой стороны, чебурек-пирог…
Но в России свои челленджи…
Какие конфеты, нам бы снять шоколад с печенья!
Но есть и такой вариант:
Звучат и совсем уж невероятные предложения — вместо выцарапывания символов на печенье просить участников открывать банки с бальзамом «Звездочка».
Думаете, Путина к «Игре в кальмара» никак не приплести? Пф-ф, как бы не так!
Мастер-класс «Московского комсомольца» — статья с заголовком «Русская игра в кальмара: почему чиновники не слушаются Путина. Страшные и глупые события недели». Пара цитат оттуда:
Еще могут смотреть на другие картинки — как на Марсе летает американский вертолет, как по Марсу ползает любознательный китайский аппарат, а китайские тайконавты рапортуют партии и правительству с борта собственной орбитальной станции, как японский зонд привозит образцы грунта с астероида. В «Игре в кальмара» страдающие от пресыщенности капиталисты придумали себе дикое развлечение. Наши вот космос осваивают. <…>
В сериале «Игра в кальмара» есть эпизод — большинство может голосованием прекратить бесчеловечную игру. Но под потолком висит манящий и недосягаемый прозрачный шар с огромными деньгами — приз. В кино большинство купилось. Мы купились в жизни, тридцать лет назад. И теперь все это — не игра, это реальность.
Кальмары — хищники и каннибалы, жрут своих сородичей. Многие из них не различают, где самец, а где самка, — набрасываются и пытаются размножиться. А еще они — голубых кровей. Ничего и никого не напоминает?
«Игры в кальмара» в кулинарии
Все помешались на сахарных сотах
После «Игры в кальмара» вам скорее всего захочется приготовить конфету дальгона, которая играет важную роль в одном из эпизодов сериала. Герои должны были вырезать на этих сахарных сотах определенные фигуры. Одна ошибка — и игрока убивают. Тем не менее конфеты выглядят достаточно аппетитно, чтобы после череды жестоких смертей вам все равно захотелось их попробовать.
Поэтому посмотрите рецепт ниже, где доступно объясняют, как правильно приготовить сахарные соты (за ошибки, разумеется, вас никто не накажет). А вот текстовый вариант для тех, кому проще читать.
Кстати, Украина уже предложила России поиграть с сотами
И выдала, прямо скажем, невыполнимое задание. Попробуйте сами нарисовать украинский герб, не сломав конфету — это практически невозможно! Да, именно так теперь выглядит решение геополитических вопросов. В ход идут сериалы, челленджи и мемы в твиттере.
С другой стороны, задание могло быть еще сложнее!
«Игры в кальмара» в мемах
Шутки из твиттера
Фото на обложке: Noh Juhan / Netflix