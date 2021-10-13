Украина начала «Игру в кальмара». России сразу же досталось невыполнимое задание

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Если вы еще не смотрели «Игру в кальмара», самый популярный сериал в истории Netflix, лучше сделать это как можно быстрее — мемов про него очень много, а без контекста их понять тяжеловато.

Вот, к примеру, пост из официального аккаунта Украины в твиттере с упоминанием России. И это тоже отсылка к «Игре в кальмара». Не поняли? Сейчас объясним!

По сюжету, участники игры на выживание выбирают фигуры, не зная, что их ждет дальше. Позже героям выдают сахарную пластину, на которой иглой нужно процарапать выбранную фигуру. Если участники ломают пластину или не успевают закончить фигуру, их убивают.

Netflix

Соответственно, те, кто изначально выбирает фигуру попроще, имеют более высокие шансы на выживание. А украинский герб, конечно, таких шансов вообще не оставляет — процарапать его на жженом сахаре почти невозможно.

В этом, собственно, и шутка: России в «Игре в кальмара» достается невыполнимое задание. И снова во всем виноваты недружественные страны! А также оцените момент — наконец-то геополитические дискуссии свелись к мемам в твиттере. Еще и с отсылками к популярному сериалу.

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