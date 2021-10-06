Актера Хо Сон-тхэ из «Игры в кальмара» называют «русским под прикрытием». Ведь он пьет водку «Байкал», знает язык и когда-то продавал телевизоры в Москве

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Netflix

Корейский сериал «Игра в кальмара» стал одним из главных хитов Netflix в 2021 году — прямо сейчас о нем пишут вообще все. И мы, кстати, тоже! Сюжет такой: 456 человек (почти все бедняки) принимают участие в игре на выживание в надежде забрать огромный денежный приз.

Роль одного из ключевых героев — гангстера-должника по имени Чан Док Су — исполнил актер Хо Сон-тхэ. Он особенно полюбился российским зрителям и, как оказалось, актера действительно многое связывает с Россией.

Во-первых, он учился на факультете русского языка в Пусанском национальном университете. Во-вторых, актер какое-то время продавал телевизоры LG в московском представительстве компании.

В-третьих, он неплохо говорит по-русски. В этом можно убедиться, посмотрев, например, корейский сериал «Монстр» (Beyond Evil). В конце концов просто послушайте выступление Хо Сон-тхэ в местном ток-шоу.

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А еще русскоговорящие зрители внимательно изучили инстаграм актера и обнаружили там фото водки «Байкал», выложенное в феврале 2020 года.

И это стало последней каплей. Фанаты рассудили: раз Хо Сон-тхэ так хорошо понимает русский, нужно заспамить ему все посты. Вот такими комментариями:

«Этот пост объявляется российской территорией! 🇷🇺»

«Иркутск смотрел игру кальмаров 👏👏👏😁»

«[Хо Сон-тхэ] — русский под прикрытием 😂»

«МЫ РУССКИЕ! С ВАМИ БОГ!!!»

Сам Хо Сон-тхэ пока никак не отреагировал на спам в комментариях. Впрочем, это тот редкий случай, когда зарубежный актер действительно может понять, что ему пишут русскоязычные фанаты. Так что ждем обращение к зрителям из России — едва ли он упустит возможность поупражняться в разговорах на русском.

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«Игра в кальмара» — самый остросюжетный сериал года В нем же нет ничего нового. Почему он стал хитом в 90 странах?

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