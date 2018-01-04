Гудфеллоу, пака и кабарга: милые животные, о которых вы никогда не слышали

Гудфеллоу — один из двенадцати видов древесных кенгуру. Эти смешные звери обитают только в Новой Гвинее, в высокогорных тропических лесах. Несмотря на то, что они принадлежат к кенгуровым, Гудфеллоу похожи еще на одних своих близких родственников — коал. Кенгуру очень медлительны, они неторопливо ходят и взбираются на деревья, но зато хорошо прыгают с одного дерева на другое. Животные названы в честь британского ученого Уолтера Гудфеллоу, его фамилия с английского языка переводится как «славный малый», и животные полностью оправдывают свое название: кенгуру не соперничают с сородичами, ведут спокойный ночной образ жизни, питаются листьями и корнями.