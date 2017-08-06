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Евражка! Камчатский зверек, который не боится людей (а люди — его)
«Медуза» продолжает показывать животных, о которых мало кто слышал. Сегодня речь пойдет о евражке.
Евражка — это народное название берингийского суслика, который обитает на Дальнем Востоке, а также на Аляске и в Канаде. У него много названий: евражка, оврашка, американский суслик. В США и Канаде его называют арктической белкой.
Евражки живут в норах. Длина жилища может достигать 15 метров, а глубина — 3 метров. Перед спячкой суслики утепляют нору лишайниками и листьями.
Кстати, о спячке: евражки проводят в ней до 8 месяцев в году! Они засыпают в начале осени и пробуждаются в апреле—мае.
Евражки любят не только поспать, но и покушать. Суслики всеядны, их рацион зависит от времени года. Евражки питаются растениями, ягодами, грибами, насекомыми и иногда даже падалью.
А еще евражки не боятся контактировать с людьми (особенно с туристами, у которых есть еда). Однако стоить помнить о том, что суслики — дикие звери, и встреча с ним может обернуться не очень приятными последствиями.