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Gorillaz, Майк Шинода, Chromatics, Пи Джей Харви — а также песня про парк «Зарядье» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: одна из главных электронных продюсеров десятилетия выпускает первый альбом, Канье Уэст продюсирует классика хип-хопа, Деймон Албарн красиво грустит, а Майк Шинода и Пи Джей Харви поют о мертвых близких. Джей Зи и Бейонсе застали нас врасплох и попадут в подборку через неделю. Подписывайтесь на обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Софи «Immaterial»
Калифорнийская продюсер британского происхождения — крайне важная фигура для электронной музыки 2010-х. Человек из команды лейбла PC Music, именно она наиболее ярко и емко выразила придуманный там новый звук — взбалмошный, гиперактивный, одновременно футуристический и ностальгирующий по глянцевой поп-музыке 90-х. Есть тут и важная социальная подоплека: Софи недавно совершила трансгендерный переход и открыто говорит об этом. Как ни странно, только сейчас у нее выходит первый альбом — и, кажется, триумфальный: это одновременно злая и нежная, бьющая наотмашь по ушам и заставляющая копаться в себе запись; настоящая посылка из будущего. Эта песня — самый простой способ увлечься Софи; остальные в большинстве своем сложнее, но ничуть не хуже.
Слушать первый альбом Софи «Oil of Every Pearlʼs Un-Insides» целиком: Apple Music, Google Play
Chromatics «Blue Girl»
Еще один тихий шедевр американской группы, играющей идеальную музыку для одинокой дискотеки (и для романтических сцен в фильмах Дэвида Линча). На этот раз — еще и с картинкой: Chromatics как будто играют в том самом баре из «Твин Пикса».
Gorillaz «Fire Flies»
Предыдущий альбом Gorillaz почти целиком состоял из гостевых выходов разнокалиберных рэперов; новый, судя по всему, будет бенефисом идеолога виртуальной группы Деймона Албарна. Лучше всего ему в последние годы удаются похмельные меланхолические баллады — «Fire Flies», несмотря на цифровую полиритмию, как раз из таких.
Нас «Cops Shot the Kid»
Что, опять Канье Уэст? Да, опять: на этой неделе вышел четвертый из запланированных пяти альбомов с его участием; на сей раз — спродюсированная Канье пластинка Наса, уроженца Бронкса, одного из классиков хип-хопа и автора непререкаемо великой пластинки «Illmatic». Снова 20 с небольшим минут, снова семь песен, снова ощущение, что невероятно талантливые люди ищут новый язык прямо на твоих глазах, — и нередко с выдающимся результатом. На альбоме «Nasir» есть песни и поскладнее, и покрасивее, но именно в этой трехминутке ненависти вольный дух мозгового штурма чувствуется яснее всего.
Слушать новый альбом Наса «Nasir» целиком: Apple Music
Джон Пэриш и Пи Джей Харви «Sorry for Your Loss»
Английский мультиинструменталист и продюсер Джон Пэриш — скромный человек, ответственный за то, как звучали многие любимые нами музыканты: от почти всех альбомов Пи Джей Харви до отдельных записей Goldfrapp, Eels и 16 Horsepower. По его сольным сочинениям слышно, что Пэриш куда лучше умеет выстраивать звук вокруг чужих песен, чем писать свои; но есть и исключения — например, эта пронзительная эпитафия Марку Линкусу из Sparklehorse, спетая вместе с Пи Джей.
Слушать новый альбом Джона Пэриша «Bird Dog Dante» целиком: Apple Music, Google Play
Майк Шинода «Ghosts»
Чуть меньше, чем через год после смерти вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона, основатель группы Майк Шинода выпустил сольный альбом с говорящим названием «Post Traumatic» — публичный сеанс психотерапии для себя и своей огромной аудитории. Здесь фактически нет привычных для Linkin Park гитарных страстей; в основном Шинода делает условно современный хип-хоп с простым звуком и цепкими припевами — но, в конце концов, музыка здесь не так важна, как совместное проговаривание травмы и ее последствий.
Слушать альбом Майка Шиноды «Post Traumatic» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Melodyʼs Echo Chamber «Cross My Heart»
Пожалуй, самая характерная песня с нового альбома француженки Мелоди Проше: начинается как романтический синти-шансон в духе ранней Шарлотты Генсбур, но после полутора минут начинается полный фейерверк и калейдоскоп с джазовым грувом, хип-хоповым ритмом, ориентальной флейтой и соло на электрогитаре. Просто хорошая поп-музыка становится авангардной буквально на наших глазах — и ей это очень идет.
Слушать новый альбом Melodyʼs Echo Chamber: Apple Music, Google Play
«Комсомольск» «Фестиваль2»
Московский тви-поп эпохи Собянина: уже воспетая нами однажды группа «Комсомольск» поет про парк «Зарядье» и программу «Моя улица» в контексте романтических отношений — получается и остроумно, и трогательно. Сейчас много кого сравнивают с Монеточкой (и много с кем сравнивают ее), «Комсомольск» — тот случай, когда это справедливо: они тоже умеют превращать мемы и интернет-язык в большое искусство.
Chromeo «Mustʼve Been»
Образцовое летнее диско в исполнении канадских мастеров жанра. Альбомами такую музыку хорошо слушать разве что в пляжных кафе — но отдельные хиты Chromeo производят блестяще: эта песня украсила бы любой эфир. Смешной клип про провинцию, детство и полицейских подтверждает эти притязания.
Слушать новый альбом Chromeo «Head Over Heels» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Sirotkin «Рассвет»
В России сейчас два талантливых Сергеев Сироткиных: один гоняет в «Формуле-1», другой — хороший музыкант. Второй Сироткин вместе с одноименной группой делает тонко спродюсированную пронзительно-мечтательную музыку в духе высокопарных британцев (от ассоциаций с Radiohead никуда не деться) — почему-то такая в России почти никогда не приживается, но это не мешает попытаться еще раз.
Слушать новый ЕР Сироткина «Эхопарк» целиком: Apple Music, Google Play
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