Калифорнийская продюсер британского происхождения — крайне важная фигура для электронной музыки 2010-х. Человек из команды лейбла PC Music, именно она наиболее ярко и емко выразила придуманный там новый звук — взбалмошный, гиперактивный, одновременно футуристический и ностальгирующий по глянцевой поп-музыке 90-х. Есть тут и важная социальная подоплека: Софи недавно совершила трансгендерный переход и открыто говорит об этом. Как ни странно, только сейчас у нее выходит первый альбом — и, кажется, триумфальный: это одновременно злая и нежная, бьющая наотмашь по ушам и заставляющая копаться в себе запись; настоящая посылка из будущего. Эта песня — самый простой способ увлечься Софи; остальные в большинстве своем сложнее, но ничуть не хуже.