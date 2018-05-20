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Nine Inch Nails, «Ленинград», IOWA, Chromatics — и много танцующих женщин «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Meduza
08:46, 20 мая 2018

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: возвращения Трента Резнора и группы Disclosure, мультфильм Ильи Найшуллера для Сергея Шнурова и Глюкозы, несколько прекрасных танцующих и поющих девушек — а также прощание с одной хорошей канадской группой. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!

Nine Inch Nails «God Break Down the Door»

Композитор, придумщик и концептуалист Трент Резнор давно уже больше своей группы Nine Inch Nails — но все-таки свои главные вещи он творит в ее привычных рамках. Первая вещь с записанного после пятилетнего перерыва нового альбома обнадеживает — это привычно мрачная, привычно индустриальная, красиво придуманная музыка, в которой слышатся голоса и звуки покойных друзей автора: Дэвида Боуи и участников группы Coil.

Nine Inch Nails

«Ленинград», Глюкоза, ST «Жу-жу»

Сергей Шнуров и Илья Найшуллер — уже почти что постоянный тандем; на сей раз режиссер, правда, выступает в роли мультипликатора. Привычных вокалисток «Ленинграда» тут заменяет Глюкоза, к ранним клипам которой отсылает мультяшная эстетика; продюсер видео — муж певицы бизнесмен Александр Чистяков. Ну а сама песня — эстрадные частушки на очередной консюмеристский сюжет: на сей раз об автомобилях как символах социального успеха. Безделка, конечно, но выкинуть из головы трудно.

Ленинград | Leningrad

Chromatics «Black Walls»

Три с лишним года назад группа Chromatics объявила, что скоро выпустит новый альбом «Dear Tommy». Альбом так до сих пор и не вышел — но каждая новая песня доказывает, что ждать его стоит. Вот и эта — все то же нуарное романтическое пост-диско, все то же исключительно тонкое сочетание красоты с тревогой.

Italians Do It Better Music

IOWA «Молчишь на меня»

Новый шлягер белорусской группы, показавшей, как играть гитарную музыку на большой эстраде. Помимо традиционного для IOWA кокетливого свинга и постсоветского поп-фанка тут важен и месседж — никогда не лишне напомнить, что о любых проблемах лучше разговаривать.

IOWA — Молчишь на меня. Премьера!
iowamusicband

Ройшн Мерфи «All My Dreams»

Умное астеническое диско в исполнении ирландской примы, которая только недавно появлялась в этой рубрике на пару с диджеем Козе. Эту песню тянет назвать кубофутуристической: интереснее всего — как Мерфи путает мелодию и ритм в лабиринтах шепотов и отражений. Ну и клип — очень лиричная работа в режиме VHS, чем-то напоминающая хороший польский фильм про молодежные бдения «Все эти бессонные ночи».

Róisín Murphy

Disclosure и Фатумата Диавара «Ultimatum»

Возвращение британского электронного дуэта, взорвавшего мировые танцполы четыре года назад. Запатентованная Disclosure помесь скрупулезного хауса с поп-мелодиями за это время вряд ли устарела — тем приятнее, что они идут по новым дорожкам: в этой песне их поджарый грув отправляется гулять в Африку — не без любопытных приключений.

DisclosureVEVO

Митски «Geyser»

Нью-йоркская девушка японских корней с гитарой и примочками, вооружившись поддержкой духовых, переключается в режим мифопоэтической поп-музыки а-ля Кейт Буш — и очень впечатляюще. Песня долго раскрывается — но к середине второй минуты превращается в эпический гимн бушующей стихии чувств; правда что — гейзер.

MitskiVEVO

«Мальбэк» и Сюзанна «Рядом с тобой»

Самые яркие лица русскоязычного альтернативного Rʼn'B наконец объединились в полной мере — и пустились в эксперименты. Настрой тут — как у рэп-боевиков новой школы; звук же очень любопытно сочетает славянскую фольклорную напевность с басовитой минималистичной электроникой. Этот рефрен точно будут петь и танцевать хором.

MLBC

«СБПЧ» «У нас есть все»

Еще один торжественный хит про веселую бренность всего сущего с нового альбома группы Кирилла Иванова. Клип под стать — вечеринка в желтом вигваме, средневековый карнавал, праздник для всех категорий населения.

sbp4

На новом альбоме «СБПЧ» много классных песен

Frog Eyes «Sleek as the Day is Done»

Из всей великой плеяды канадских групп середины 2000-х (Arcade Fire, Broken Social Scene, Destroyer, Wolf Parade и так далее) Frog Eyes — пожалуй, самые недооцененные. Играли они горячечную, захватывающе болезненную рок-музыку на грани нервного срыва; в прошедшем времени — поскольку их новый альбом заявлен как последний. Прощание достойное и пронзительное — послушайте хотя бы эту песню.

Paper Bag Records
Слушать новый альбом Frog Eyes «Violet Psalms» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»

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Александр Горбачев

шапито

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