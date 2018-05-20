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Nine Inch Nails, «Ленинград», IOWA, Chromatics — и много танцующих женщин «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: возвращения Трента Резнора и группы Disclosure, мультфильм Ильи Найшуллера для Сергея Шнурова и Глюкозы, несколько прекрасных танцующих и поющих девушек — а также прощание с одной хорошей канадской группой. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Nine Inch Nails «God Break Down the Door»
Композитор, придумщик и концептуалист Трент Резнор давно уже больше своей группы Nine Inch Nails — но все-таки свои главные вещи он творит в ее привычных рамках. Первая вещь с записанного после пятилетнего перерыва нового альбома обнадеживает — это привычно мрачная, привычно индустриальная, красиво придуманная музыка, в которой слышатся голоса и звуки покойных друзей автора: Дэвида Боуи и участников группы Coil.
«Ленинград», Глюкоза, ST «Жу-жу»
Сергей Шнуров и Илья Найшуллер — уже почти что постоянный тандем; на сей раз режиссер, правда, выступает в роли мультипликатора. Привычных вокалисток «Ленинграда» тут заменяет Глюкоза, к ранним клипам которой отсылает мультяшная эстетика; продюсер видео — муж певицы бизнесмен Александр Чистяков. Ну а сама песня — эстрадные частушки на очередной консюмеристский сюжет: на сей раз об автомобилях как символах социального успеха. Безделка, конечно, но выкинуть из головы трудно.
Chromatics «Black Walls»
Три с лишним года назад группа Chromatics объявила, что скоро выпустит новый альбом «Dear Tommy». Альбом так до сих пор и не вышел — но каждая новая песня доказывает, что ждать его стоит. Вот и эта — все то же нуарное романтическое пост-диско, все то же исключительно тонкое сочетание красоты с тревогой.
IOWA «Молчишь на меня»
Новый шлягер белорусской группы, показавшей, как играть гитарную музыку на большой эстраде. Помимо традиционного для IOWA кокетливого свинга и постсоветского поп-фанка тут важен и месседж — никогда не лишне напомнить, что о любых проблемах лучше разговаривать.
Ройшн Мерфи «All My Dreams»
Умное астеническое диско в исполнении ирландской примы, которая только недавно появлялась в этой рубрике на пару с диджеем Козе. Эту песню тянет назвать кубофутуристической: интереснее всего — как Мерфи путает мелодию и ритм в лабиринтах шепотов и отражений. Ну и клип — очень лиричная работа в режиме VHS, чем-то напоминающая хороший польский фильм про молодежные бдения «Все эти бессонные ночи».
Disclosure и Фатумата Диавара «Ultimatum»
Возвращение британского электронного дуэта, взорвавшего мировые танцполы четыре года назад. Запатентованная Disclosure помесь скрупулезного хауса с поп-мелодиями за это время вряд ли устарела — тем приятнее, что они идут по новым дорожкам: в этой песне их поджарый грув отправляется гулять в Африку — не без любопытных приключений.
Митски «Geyser»
Нью-йоркская девушка японских корней с гитарой и примочками, вооружившись поддержкой духовых, переключается в режим мифопоэтической поп-музыки а-ля Кейт Буш — и очень впечатляюще. Песня долго раскрывается — но к середине второй минуты превращается в эпический гимн бушующей стихии чувств; правда что — гейзер.
«Мальбэк» и Сюзанна «Рядом с тобой»
Самые яркие лица русскоязычного альтернативного Rʼn'B наконец объединились в полной мере — и пустились в эксперименты. Настрой тут — как у рэп-боевиков новой школы; звук же очень любопытно сочетает славянскую фольклорную напевность с басовитой минималистичной электроникой. Этот рефрен точно будут петь и танцевать хором.
«СБПЧ» «У нас есть все»
Еще один торжественный хит про веселую бренность всего сущего с нового альбома группы Кирилла Иванова. Клип под стать — вечеринка в желтом вигваме, средневековый карнавал, праздник для всех категорий населения.
Frog Eyes «Sleek as the Day is Done»
Из всей великой плеяды канадских групп середины 2000-х (Arcade Fire, Broken Social Scene, Destroyer, Wolf Parade и так далее) Frog Eyes — пожалуй, самые недооцененные. Играли они горячечную, захватывающе болезненную рок-музыку на грани нервного срыва; в прошедшем времени — поскольку их новый альбом заявлен как последний. Прощание достойное и пронзительное — послушайте хотя бы эту песню.
Слушать новый альбом Frog Eyes «Violet Psalms» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»