Три с лишним года назад группа Chromatics объявила, что скоро выпустит новый альбом «Dear Tommy». Альбом так до сих пор и не вышел — но каждая новая песня доказывает, что ждать его стоит. Вот и эта — все то же нуарное романтическое пост-диско, все то же исключительно тонкое сочетание красоты с тревогой.